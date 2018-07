Nachwuchsstaffeln stehen fest

In der Frauen-Kreisliga des Fußballverbandes Muldental/Leipziger Land spielen in der Saison 2018/2019 zehn Mannschaften. Dazu gehört auch der ESV Lok Döbeln. In der abgelaufenen Saison war die Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha in der Landesklasse Nord auf dem dritten Platz eingekommen. Personelle Probleme führten jedoch dazu, dass der ESV wieder eigenständig agiert und den Gang auf das Kleinfeld antritt.

Im Großfeldbereich der Nachwuchsaltersklassen gibt es wie in den vergangenen Jahren viele Spielgemeinschaften. Diese setzen sich aus zwei oder drei, in einem Fall sogar aus vier Vereinen zusammen. Zudem treten einige Teams auf verkürztem Großfeld (VG) an, wobei nur neun statt elf Akteure auflaufen. (DA/fk)

zur Startseite