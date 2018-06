Nachwuchssportler im Landkreis messen sich

An diesem Wochenende fallen weitere Entscheidungen bei den „Sparkassen-Kinder- und Jugendsportspielen“ im hiesigen Landkreis. An diesem Freitag beginnen 15 Uhr die Breitensport-Schwimmwettbewerbe in der Schwimmhalle FEZ „Hains“ in Freital. Tags darauf geht es um 8 Uhr bei den Keglern auf der Kegelbahn im Freitaler Stadion des Friedens los. Um 9 Uhr schließt sich die offizielle Eröffnung der Sportspiele im Rahmen der Leichtathletik in dem Stadion an.

Weitere Wettkämpfe am Sonnabend finden ab 9 Uhr im Tambourelli in der Freitaler Turnhalle Steigerstraße und ab 9 Uhr im Gerätturnen (Mehrkampf) in der Sporthalle des BSZ Pirna-Copitz statt. Ab 12 Uhr stehen die Automodellsportler beim MSC Raceway in Ruppendorf am Start. Am Sonntag beginnen die Wettkämpfe jeweils um 9 Uhr im Gerätturnen (Gerätefinals) im Copitzer BSZ sowie in Freital in der Rhythmischen Sportgymnastik in der Krönertstraße und Tambourelli in der Steigerstraße. Ab 10 Uhr folgt das Volleyballturnier im Dippoldiswalder Sportpark und die Duathlonrennen in der Dippser Heide. (WoVo)

zur Startseite