Nacht & Träume im Gartensalon

Blick ins Herrenhaus Goßwitz in Reichenbach. © SZ

Görlitz. Am Sonntag findet im Herrenhaus Goßwitz in Reichenbach, Ringstraße 8, ein Liederabend statt. „Lassen Sie sich bezaubern mit Werken von Chopin, Dvorák, Schubert und Wagner In der Pause trinken Sie Kaffee/Tee/etwas Kaltes oder Sie machen einen kurzen Gang durch den Park“, heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen.

