Nach Drogenfund: Zittauer droht Freiheitsstrafe

Haftpflichtversicherungsvertrag Fehlanzeige Görlitz. Während am Donnerstagnachmittag ein in Richtung Grenze fahrender Citroen C3 am Königshainer Tunnel eine Streife der Bundespolizei passierte, checkten die Beamten dessen amtliche Kennzeichen. Anschließend fuhren sie dem Pkw aus dem Kreis Mettmann bis zur nächsten Autobahnanschlussstelle hinterher. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der polnische Citroen-Fahrer (45) mit dem Vorwurf des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht konfrontiert. Schließlich fehlte für das Auto nachweislich seit Anfang April der erforderliche Haftpflichtversicherungsvertrag. Der 45-Jährige erklärte, er habe den Citroen bei einem Mann aus dem Landkreis Bamberg gekauft. Letztlich werden nun sowohl der Käufer als auch der Verkäufer mit Post von der zuständigen Staatsanwaltschaft zu rechnen haben. Zumindest sind beide im Sinne des Gesetzes über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter angezeigt worden.

Wohin gehören LED-Taschenlampen, Getränkeflaschen und ein Bluetooth-Lautsprecher? Görlitz. Wohin gehören die 37 LED-Taschenlampen, die drei Weinflaschen, die eine Flasche Aperitif und der Bluetooth-Lautsprecher, die am Donnerstag bei einem polnischen Verdächtigen (26) gefunden wurden? Diese Frage gilt es nun durch entsprechende Ermittlungen zu beantworten. Diese richten sich gegen einen 26-Jährigen aus dem polnischen Zawidow. (Seidenberg). Ihm wird in diesem Zusammenhang Diebstahl vorgeworfen. Der Mann war gestern Nachmittag auf der James-von-Moltke-Straße in Görlitz von Bundespolizisten angehalten worden. Dabei entdeckten die Beamten in einer Einkaufstasche die Taschenlampen und den Lautsprecher, in seinem Rucksack die vier Flaschen mit dem Alkohol. Den Fall übernahm später das Polizeirevier Görlitz.

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer gestellt Weißenberg. Am 5. Donnerstag konnte die Bundespolizei Ebersbach zwei Straftäter stellen, die noch offene Geldstrafen zu zahlen hatten oder stattdessen eine Haftstrafe hätten antreten müssen. Um 11.15 Uhr war es ein 35-jähriger Pole, der mit seinem BMW auf der A 4 bei Weißenberg gestoppt wurde. Laut Fahndungsergebnis hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 448,50 Euro zu zahlen. Das Amtsgericht Celle hatte ihn im April wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Bei Nichtzahlung müsste er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen antreten. Auf dem Rastplatz Oberlausitz Süd wurde um 16.20 Uhr ein 42-jähriger Marokkaner kontrolliert. Er war mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Görlitz unterwegs. Das Amtsgericht Oldenburg hatte ihn bereits im Februar 2017 wegen Körperverletzung verurteilt. Zu zahlen hatte der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 753,70 Euro. Hier wäre die Ersatzfreiheitsstrafe 55 Tage lang gewesen. In beiden Fällen konnten die Verurteilten aber ihre Geldstrafen zahlen und wurden auf freiem Fuß belassen.

Unerlaubte Lagerfeuer gelöscht Königshain. Am späten Donnerstagabend rief ein Königshainer die Polizei. In der Nähe des Tadenbruchs in den Königshainer Bergen hatte er Feuerschein gesehen. Aufgrund der großen Trockenheit in den Wäldern war ein Brand nicht auszuschließen. Eine Streife des Reviers Görlitz entdeckte bei ihrer Suche nach den gemeldeten Bränden an zwei Stellen junge Leute, die es sich an einem Lagerfeuer gemütlich gemacht hatten. Das Feuer zu entzünden, war - trotz aller Romantik - jedoch nicht erlaubt. Die Polizisten erklärten den Nachtschwärmern die Lage und ließen die Feuer löschen. Zu ihrer Ehrenrettung sei erwähnt, dass die Betroffenen vorausschauend sogar Eimer zum Löschen mitgebracht hatten.

Drei junge Drogenkonsumenten gestellt Görlitz. In der Nacht zu Freitag haben Streifen des Görlitzer Reviers und des Einsatzzuges der Polizeidirektion drei Drogenkonsumenten ertappt. An der Brautwiesenstraße kontrollierten die Beamten gegen Mitternacht einen 16-Jährigen. Im Rucksack des Jugendlichen befand sich ein Cliptütchen mit Resten von Marihuana. Den gleichen Fund machten die Polizisten auch bei einer 15-Jährigen, die sie gegen 1.15 Uhr am Demianiplatz kontrollierten. Ihre Eltern konnten die Jugendliche anschließend im örtlichen Revier abholen.

Ermittlungen zu einem Raubdelikt Görlitz. In der Nacht zu Freitag haben zwei junge Männer am Demianiplatz in Görlitz einen Radfahrer beraubt. Die beiden Syrer im Alter von 19 und 32 Jahren meinten nach eigenen Angaben, dass der 26-jährige polnische Staatsbürger auf ihrem zuvor gestohlenen Fahrrad fahren würde und holten ihn unsanft vom Bike. Dabei verletzte sich der Mann schwer, schaffte es aber noch, einem der beiden Asylsuchenden eine Flasche auf dem Kopf zu zerschlagen. Zeugen riefen den Rettungsdienst, dieser danach die Polizei. Die beiden Täter flüchteten mit dem Fahrrad und nahmen auch das Mobiltelefon des Opfers mit. Sie sprachen wenige Minuten später selbst im örtlichen Polizeirevier vor und meinten, einen Fahrraddiebstahl verhindert zu haben. In der Jackentasche des 32-Jährigen fanden die Beamten das geraubte Mobiltelefon des Geschädigten. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub wird die Kriminalpolizei führen.

Kellereinbruch Görlitz. Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Reichertstraße eingebrochen. Dort hatten es die Diebe auf ein Alu Rex E-Bike abgesehen. Der Wert ihrer Beute bezifferte sich auf etwa 700 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Mit den Ermittlungen befasst sich die Kriminalpolizei.

Geschwindigkeit am Eiseroder Berg kontrolliert Nechen. 72-Mal löste die Messanlage der Polizei am Donnerstag auf der B 6 in Nechen aus. Das ist das Ergebnis einer fünfeinhalbstündigen Geschwindigkeitskontrolle am Nachmittag und Abend in beiden Richtungen Bei erlaubten 50 km/h waren 46 von gut 1100 Kraftfahrzeugen in Richtung Bautzen und 26 von fast 1300 in Richtung Löbau zu schnell unterwegs. 23 Bußgeld- und 49 Verwarngeldverfahren werden für die betreffenden Verkehrssünder folgen. Der negative Spitzenreiter des Tages war ein Pkw mit Meißner Kennzeichen, der mit 97 km/h die Lichtschranke passierte. Für diesen Verstoß erwarten den Fahrer ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot.

105 Fahrer schneller als die Polizei erlaubt Schleife. Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag auf der B 156 bei Schleife die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Messanlage überwachte beide Fahrtrichtungen gleichzeitig. Von über 1000 Fahrzeugen überschritten 105 die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h und werden Post von der Bußgeldstelle bekommen. Der Schnellste unter ihnen wurde mit 126 km/h geblitzt. Laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog kommen auf den Fahrer 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Zentralregister und ein Monat Fahrverbot zu.

Skoda gestohlen Weißwasser. In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte an der Heinrich-Hertz-Straße einen Skoda Octavia gestohlen. Der Eigentümer hatte den Täter bei einem nächtlichen Blick aus dem Fenster sogar gesehen, als er sich an dem Wagen zu schaffen machte, einstieg und davon fuhr. Der schwarze Pkw war auf die amtlichen Kennzeichen NY X 666 zugelassen. Den Zeitwert des sechs Jahre alten Fahrzeugs bezifferte der Eigentümer mit rund 8000 Euro.