Motorsportler sind mit kleinen Flitzern beim Kirschenfest

© André Schulze

Niesky. Die Mitglieder der Motorsportgemeinschaft Niesky mit ihrem Vorsitzenden Markus Reimann (links im Bild) sind am Wochenende dabei, wenn in Groß Radisch das Kirschenfest gefeiert wird. Zum bunten Familiennachmittag am Sonnabend ab 13 Uhr, gibt der Verein Einblick in seine Arbeit und lässt die Gäste auch Runden drehen mit den Modellfahrzeugen, die funkgesteuert und mit Elektro- oder Verbrennungsmotoren bestückt über die Piste rauschen. Und vielleicht findet sich an diesem Tag der eine oder die andere, die Gefallen an diesem Motorsport bekommen. Denn der Verein beteiligt sich regelmäßig an Rennen in dieser Sportdisziplin. Nicht nur beim jährlich ausgetragenen Oberlausitz-Cup, wo die vereinseigene Rennstrecke am Ziegelweg in Niesky ein Austragungsort ist, sondern auch mit eigenen Wettbewerben. Der nächste wird das Nachtrennen sein. Am 28. und 29. Juli findet das im Vereinsgelände jeweils ab 15 Uhr statt.

