Mitmischen beim Stadtfest-Bier Am Mittwoch wurde im Maschinenhaus der Görlitzer Landskron-Brauerei eingemaischt. Zum vierten Mal wird eine limitierte Auflage mit dem Festbier hergestellt.

Braumeister Matthias Grall (2. v. r.) und Heiko Hänisch © nikolaischmidt.de

Görlitz. Unter Anweisung der beiden Braumeister Matthias Grall (2. v. r.) und Heiko Hänisch haben Besucher am Mittwoch im Maschinenhaus der Landskron-Brauerei das Altstadtfest-Bier eingemaischt. „Wir möchten mit dieser Aktion auch ein großes Dankeschön an alle unsere Sponsoren für ihre Unterstützung und an die Bürgerinitiativen für ihr unermüdliches Engagement für unsere Stadt aussprechen“, teilt Projektkoordinatiorin Agnieszka Bormann von der Görlitzer Kulturservicegesellschaft mit, die diese Aktion organisiert hat. Zum vierten Mal wird mit und in der Brau-Manufaktur eine limitierte Auflage von 100 exklusiven Bügelflaschen mit dem Festbier hergestellt. (SZ)

zur Startseite