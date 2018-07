Miteinander der Generationen Sozialministerin Barbara Klepsch besucht Einrichtungen in Neustadt. Sie zeigt sich beeindruckt und hört zu.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Mehrgenerationenhaus führte Leiter Thomas Beier (r.) die Besuchergruppe rund um Sozialministerin Barbara Klepsch herum. Mit dabei waren unter anderem auch Landtagsabgeordneter Jens Michel (2.v.r.) und Neustadts Bürgermeister. © Dirk Zschiedrich Im Mehrgenerationenhaus führte Leiter Thomas Beier (r.) die Besuchergruppe rund um Sozialministerin Barbara Klepsch herum. Mit dabei waren unter anderem auch Landtagsabgeordneter Jens Michel (2.v.r.) und Neustadts Bürgermeister.

Von der Begrüßung durch Leiterin Manuela Burzig und ihre Schützlinge war die Ministerin ebenso begeistert wie von der Kita selbst. „In jeder Ecke gibt es hier etwas zu entdecken“, sagte sie beim Rundgang.

Neustadt. Wie bewegt man Jugendliche dazu, sich zu engagieren? Wie beschäftigt man Kinder in einer Kita, ohne sie zu überfordern? Wie kann man den Pflegeberuf in Zukunft attraktiver gestalten? Mit diesen Fragen sieht sich Barbara Klepsch, Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz, täglich bei ihrer Arbeit konfrontiert. Die Politikerin war am Mittwoch in Neustadt auf der Suche nach Antworten und besuchte dafür im Rahmen ihrer Sommerreise das ASB-Mehrgenerationenhaus und die Kita Vogelnest.

Die ASB-Einrichtung ist seit dem Jahr 2007 Teil des Bundesprogramms Mehrgenrationenhäuser und deckt damit Aktivitäten für alle Altersgruppen ab. Die Ministerin und Leiter Thomas Beier überlegten am Mittwoch, wie man Kinder und Jugendliche von der Straße holt und sie dazu bringt, sich in Gruppen zu beschäftigen. „Ich habe gemerkt, man braucht vor allem viel Geduld und muss die Kinder auch mal Fehler machen lassen“, sagte Beier. Barbara Klepsch habe die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche durch kleine Erfolgsmomente motiviert werden – zum Beispiel bei einer Schatzsuche im Wald. „Genau deshalb braucht es Einrichtungen wie das Mehrgenerationenhaus. Damit sich Kinder, egal, aus welchem sozialen Umfeld sie stammen, miteinander beschäftigen.“

Nach dem Gespräch ging es für die Ministerin weiter zur Häuslichen Alten- und Krankenpflege Kathrin Vogel und in die dazugehörige Kita Vogelnest. In der Kindereinrichtung hatte die Politikerin sichtlich viel Spaß mit dem Nachwuchs. Hier ein Handschlag, dort ein flotter Spruch, besonders begeistert war sie bei den Kleinsten in der Krippe, die gerne mit ihr im Bilderbuch blätterten. „Eine tolle Einrichtung mit einer tollen Leitung“, lautet ihr Resümee.

Danach wurde es wieder ernst. Denn in der Altenpflege wurden Probleme angesprochen, die Kathrin Vogel und ihre Mitarbeiterinnen beschäftigen. „Wir finden nur noch schwer Pflegekräfte. Wie kann der Beruf attraktiver gestaltet werden?“, fragte die Unternehmerin. Sie bedauere, dass der Zivildienst weggefallen ist, der damals einige Mitarbeiter hervorgebracht hat. Die Staatsministerin nickte zustimmend. Sie nannte Faktoren, die sich ändern müssen, damit es auch in Zukunft genug Pflegekräfte gibt: Die Bezahlung, aber auch die Arbeitsbedingungen müssen stimmen. Klepsch kündigte im Herbst beginnende „Pflegegespräche“ an. Das Sozialministerium will sich dann mit Einrichtungen wie der in Neustadt zusammensetzen, um Missstände anzugehen. Einige Kritikpunkte konnte sich Klepsch in Neustadt auf jeden Fall schon notieren – und bat zum Schluss um noch mehr Anregungen.

