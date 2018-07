Mit Tunnel und Täuschungen Im Liberecer Wissenszentrum iQlandia gibt es neue Ausstellungsbereiche. Besucher sollten viel Zeit mitbringen.

In diesem Tunnel können sich Besucher optisch täuschen lassen. Er sieht aus, als ober schmaler wird. © PR

Liberec. Möchten Sie ausprobieren, wie sich eine schwangere Frau fühlt, oder sogar wie eine Geburt verläuft? Im Liberecer Wissenschaftserlebniszentrum iQlandia in Böhmen ist das möglich. Ein neuer Ausstellungsteil in diesem Erlebniskomplex heißt „Sexmission“ und im Untertitel „Wir reden über Sex“. „Die Besucher erfahren hier alles über eine geplante Elternschaft und Verhütung“, sagt die Sprecherin der Freizeitanlage, Lenka Gecková.

Der neue Forschungsraum ist in fünf Bereiche geteilt. Man kann dort einen Schwangerschaftsbauch testen, lernen, wie die Selbstuntersuchung der Brust auf Brustkrebs durchführt werden sollte „Dazu haben wir Modelle und viele Informationen vorbereitet“, erklärt Gecková. Auch Fragen zu sexuell übertragbaren Krankheiten werden beantwortet und die Bakterienbilder unter dem Mikroskop gezeigt. „Die Exposition ist für Kinder ab zwölf Jahren bestimmt, jüngere können in Begleitung der Eltern kommen“, ergänzte die Sprecherin.

In dem Wissenschaftszentrum befindet sich auch ein Planetarium mit zehn Ausstellungsbereichen und mehr als 400 interaktiven Exponaten. Da können sich die Gäste zum Beispiel mit dem Roboter „Thespian“ unterhalten oder einen Blick in die Internationale Raumstation ISS werfen. Mit einer Zeitmaschine geht es auf eine Reise durch die Geschichte. Es bietet sich zudem die Chance, die Sternenansammlung „Milchstraße“ zu untersuchen. „Vor Kurzem haben wir außerdem noch ein Passivhaus mit niedrigem Energieverbrauch sowie einen Škoda Fabia Combi angeschafft, der in der Mitte durchgeschnitten ist. So kann man sein Inneres ansehen“, fügt Martina Kutíková, Marketingmanagerin von iQLandia, hinzu.

Neuer Raum macht Riesen

Wie „Alice im Wunderland“ sollen sich die Gäste in dem neuen Ames-Raum fühlen, dessen Wände und Texte verzerrt sind, um verschiedene optische Täuschungen hervorzurufen. Eröffnet wird der Bereich dieser Tage. Der Raum ist so entworfen, dass Menschen, die sich in eine der hinteren Ecken des Raums stellen und langsam in die andere Ecke gehen, für den Beobachter vom Zwerg zu einem Riesen werden und umgekehrt. „Obwohl das menschliche Auge den Raum als völlig normal – rechtwinklig – betrachtet, hat dieser in Wirklichkeit eine unregelmäßige Form. Die Decke wird nach und nach niedriger, die hintere Wand ist dem Beobachter zugewandt. Auch die Muster an den Wänden und auf dem Fußboden sind so angepasst, dass die Illusion perfekt aussieht“, sagt Lenka Kozlovská, Programmleiterin der Einrichtung. Das iQlandia konzentriert sich vor allem auf größere Kinder. Das empfohlene Mindestalter beträgt acht Jahre. In dem benachbarten iQPark, der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet, sind auch kleine Forscher ab zwei Jahren willkommen. „Hier warten auf sie an die 200 Exponate – auch ein Fakir-Bett, eine Kajüte der untergehenden Titanic und ein Fernsehstudio“, erzählt Martina Kutíková. Die Wasserwelt mit Fontänen, einer archimedischen Schraube (Förderanlage), einem Wasserkraftwerk oder Wasserspritzen wurde vor Kurzem neu hergerichtet.

Alle Anleitungen und Beschreibungen zu den einzelnen Exponaten sind im iQlandia auch auf Deutsch zu finden. Die Museumspädagogen sprechen Deutsch oder Englisch. Auch bei den Filmdokumenten steht eine Version in deutscher Sprache zur Verfügung. Nur Kopfhörer aufsetzen und einschalten.

Verstärkt werben in der Lausitz

Ein Team von Programmleitern bringt jetzt im Sommer eine Kostprobe der interaktiven Exponate und Knobelspiele zu Veranstaltungen über die Grenze – zum Beispiel am 4. August zum Erlebnistag für Kinder nach Herrnhut und am 12. August zum Tierparkfest nach Zittau. „Dazu bereiten wir Workshops und Experimente vor, beispielsweise mit Flüssigstickstoff mit einer Temperatur von minus 196 Grad Celsius“, erklärte Gecková. Die Liberecer iQlandia befindet sich direkt in der Mitte der Innenstadt. Für eine Besichtigung braucht man mindestens vier Stunden. Wer alle Begleitprogramme ausprobieren möchte und zwischendurch etwas essen will, sollte sich einen ganzen Tag reservieren. Vor dem Eingang ist ein großer Parkplatz, wo man für 50 Kronen parken kann.

Öffnungszeiten im Juli und August, täglich von 9 bis 19 Uhr, Preise: Erwachsene über 15 Jahre: 260 Kronen (11 Euro), Kinder, Senioren, Behinderte: 160 Kronen (7 Euro), Familien (2 Erwachsene & 2 Kinder): 670 Kronen (28 Euro)

www.iQlandia.cz

