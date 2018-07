Badespaß hat jetzt ein anderer Wilsdruff. Unbekannte begaben sich in den vergangenen Wochen in einen Garten an der Dresdner Straße/Umgehungsstraße und stahlen einen Swimmingpool (5,5 Meter Durchmesser x 1,20 Meter Höhe) samt Filteranlage und Zubehör. Das Bassin war zur Hälfte ins Erdreich eingelassen und mit Wasser gefüllt. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder nähere Angaben machen können. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Dresdner Polizei unter Tel. 0351 483 22 33.

Mit rund zwei Promille am Steuer Bad Gottleuba-Berggießhübel. Der Fahrer eines Ford prallte am Donnerstagabend an der Straße Am Kaffeeberg in Berggießhübel gegen einen Holzzaun sowie eine Hausfassade. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen waren auf den Unfall aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die Beamten machten den Mann ausfindig und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille. Gegen den 63-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Führerschein nahmen die Polizisten in Verwahrung.

Autofahrer geschlagen – Zeugen gesucht Dippoldiswalde. Ein Skodafahrer ist am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr von einem unbekannten Autofahrer geschlagen und dabei verletzt worden. Der 30-Jährige war auf der B 170 zwischen Possendorf und Rundteil unterwegs. Auf der Strecke wollte er einen goldfarbenen Mercedes Coupè überholen, welches jedoch sehr weit in der Mitte fuhr. In Höhe einer Baustelle am Hafterteich sprach der 30-Jährige den anderen auf diese Fahrweise an. Der Fahrer des Wagens schlug daraufhin auf den 30-Jährigen ein und verletzte ihn. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem unbekannten Schläger und seinem Auto machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 4832233.