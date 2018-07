Mit den Pfeilern geht es los Dank Fördergeld konnten die Bauarbeiten an der Burgruine starten. Noch dieses Jahr sollen sie abgeschlossen werden.

Die Pfeiler, die in Richtung Markt zeigen, werden gesichert. © Steffen Unger

Stadt Wehlen. Der jüngste Arbeitseinsatz der Burgfreunde in Wehlen war unter anderem dafür da, die jetzt gestarteten Sanierungsarbeiten vorzubereiten. Seit vergangener Woche werden drei Pfeiler an der Außenmauer gesichert, informiert Kerstin Ujhelyi, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Lohmen und Stadt Wehlen und Mitglied der Burgfreunde. Anker und Fugen werden in den Pfeilern gesetzt, damit sich die Statik verbessert. Die Rohbauarbeiten sind die erste Maßnahme, die durch Fördermittel aus dem Leader-Programm finanziert werden können. Rund 90 000 Euro gibt es vom Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum. Insgesamt rechnet Stadt Wehlen mit Gesamtkosten von etwa 112 000 Euro. Das heißt, rund 20 000 Euro müssen selbst aufgebracht werden. Die Summe haben die Burgfreunde durch Spendenaktionen gesammelt.

„Nach den Rohbauarbeiten werden dann die Treppen repariert“, sagt Kerstin Ujhelyi. Die Sandsteinkonstruktion stammt aus den 1950er- und 60er-Jahren. Weiterhin sollen vereinzelt Fundamente gegossen werden. Erst wenn die Treppen auf Vordermann gebracht sind, folgt die Instandsetzung der Geländer. An den Stellen, wo noch keine sind, sollen außerdem welche installiert werden.

Die Burgfreunde hoffen, dass die Fördermittel für alle geplanten Arbeiten ausreichen. Denn zum Schluss sollen noch Schilder aufgestellt werden, um Touristen auf die neue alte Attraktion zu lenken. „Geplant ist, dass die Leader-Maßnahme dieses Jahr beendet wird“, sagt die Kämmerin. Damit pünktlich zum 750. Jubiläum der Burg ein sicherer Aufstieg möglich ist. (ypo)

