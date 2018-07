Mit dem Zug von Döbeln direkt nach Berlin Möglicherweise gibt es ab 2019 wieder eine direkte Verbindung von Chemnitz in die Bundeshauptstadt. Zurzeit laufen Untersuchungen.

Region Döbeln. Von Chemnitz über Riesa und Elsterwerda nach Berlin – ohne Umsteigen. Laut Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) könnte die durchgängige Zugfahrt ab 2019 wieder möglich sein. Wie VMS-Sprecherin Jeanette Kiesinger erklärte, laufen die notwendigen Prüfungen und Abstimmungen mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.

Derzeit gibt es nur einen regelmäßigen Taktverkehr zwischen Chemnitz und Elsterwerda mit der Linie RB 45. In Elsterwerda besteht jedoch nur unregelmäßig Anschluss nach Berlin. Nun werde untersucht, ob ein direkter Anschluss von Elsterwerda nach Berlin früh, nachmittags sowie gegebenenfalls auch mittags möglich ist, so Kiesinger. Die bisherigen Halte der RB 45 werden mit dem durchgängigen Zug bedient. Eine direkte Fahrt von Waldheim oder Döbeln nach Berlin könnte also wieder möglich sein. (DA/eg)

