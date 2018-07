Mit dem 1000-Liter-Tank ans Blumenbeet Ein Mitarbeiter der Döbelner Stadtgärtnerei ist derzeit ausschließlich mit Blumengießen beschäftigt.

René Kordos, Mitarbeiter der Stadtgärtnerei Döbeln, spritzt eines der Blumenbeete an der Nikolaikirche. © Lutz Weidler

Döbeln. Für René Kordos, Mitarbeiter der Stadtgärtnerei Döbeln, besteht der Arbeitstag derzeit ausschließlich aus Blumengießen und Bäumewässern. „Ich bin im Moment den ganzen Tag damit beschäftigt, unsere Grünanlagen, die bepflanzten Kreisel und die frischgesetzten Sträucher und Bäume mit Wasser zu versorgen. Aufgrund der extremen Trockenheit ist das an allen sieben Tagen der Woche nötig, also auch sonntags“, berichtet er.

Mit seinem Fahrzeug, das mit einem 1000 Liter Wasserfass bestückt ist, sorgt er dafür, dass die städtischen Blumenbeete mit den Sommerpflanzen, wie beispielsweise das vor der Döbelner Nikolaikirche, jeden Tag mit ausreichend Flüssigkeit versorgt wird.

Zweimal in der Woche benötigen die frisch gepflanzten Bäume das lebenswichtige Nass. „Damit die Bäume auch richtig Wurzeln schlagen können, müssen sie gerade jetzt in der extremen Trockenphase mit Wasser versorgt werden. Etwa 100 Liter pro Baum werden gegossen“, erläutert der Bauhofmitarbeiter. Die Bäume und Sträucher am Niedermarkt sind deshalb regelmäßig an der Reihe. „Trotzdem werden die Pflanzen nicht zu sehr verwöhnt. Einerseits schützt die Erde doch noch etwas, andererseits sollen die Wurzeln zum Wachsen angeregt werden“, so René Kordos.

Auch die Staudenbeete benötigen derzeit regelmäßig eine künstliche Regendusche. Alle drei Tage stehen diese Anlagen auf seinem Tagesprogramm. Das Gießwasser für seinen 1000-Liter-Tank pumpt er dabei aus dem Bürgergartenteich, weil dieser einen natürlichen Zufluss habe.

