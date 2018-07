Mit Cocktails in den Buchsommer Die Stadtbibliothek lädt zum ersten Lounge-Abend. Die Leseaktion entwickelt sich bereits jetzt zum Erfolg.

Sina (vorn) und ihre Freunde hatten es sich am Dienstag auf der Terrasse der Harthaer Stadtbibliothek bequem gemacht. Der erste Lounge-Abend des diesjährigen Buchsommers lockte nicht nur mit alkoholfreien Cocktails. © André Braun

Hartha. Die Rezepte für die eigentlichen Cocktails hatten sie bereits nach kurzer Zeit hinter sich gelassen. Stattdessen gab es für Sina und ihre Freunde eigene Kreationen. Ein paar Säfte und Früchte zusammengemixt, Hauptsache es ist schön bunt und schmeckt. „Den alkoholfreien Mojito kann ich trotzdem empfehlen. Der ist sehr lecker“, sagte Sophia Wolfram von der Harthaer Stadtbibliothek.

Diese hatte am Dienstag zum ersten Lounge-Abend des diesjährigen Buchsommers geladen. „Wir haben auch noch einen Zweiten geplant, dazu drei Frühstücksveranstaltungen. Die Abende haben wir dabei eher für die älteren Kinder ab zwölf Jahren ausgerichtet. Das Programm braucht schon etwas Geschick“, so die Mitarbeiterin.

Geboten wurden neben alkoholfreien Cocktails, Knabbereien und Obst auch ein Wörterwackelturm sowie ein Kickertisch. Darüber hinaus konnten die Kinder und Jugendlichen ihre künstlerischen Fähigkeiten in einer Kreativ-Ecke unter Beweis stellen. „Wir haben dort Armreife und Lesezeichen vorbereitet, die sie mit Nagellack und anderen Materialien gestalten können“, erklärte Sophia Wolfram.

Seit etwa einer Woche läuft der diesjährige Buchsommer in Hartha, wobei die Bibliothek am Dienstag bereits die 100. Anmeldung verzeichnete. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr meldeten sich insgesamt 119 Schüler zu der Aktion an.

Beim Buchsommer haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich – abhängig von der Schule – in Deutsch oder als Fleißnote eine Eins dazu zu verdienen, indem sie innerhalb der Sommerferien drei Bücher lesen. „Die Anmeldung ist noch den ganzen Sommer über möglich. Wir fragen die Kinder dann zu dem jeweiligen Buch ab, damit sie ein Zertifikat von uns erhalten können. Mit diesem können sie sich wiederum die jeweilige Note abholen“, so Wolfram.

Mehr als 100 Bücher hat die Stadtbibliothek für die Aktion bestellt. Vom Freistaat Sachsen erhielt sie dafür 700 Euro. Weitere 600 Euro wurden selbst investiert. „Bei den Büchern ist querbeet alles dabei, schließlich müssen wir alle Interessengebiete unserer Leser abdecken“, sagte die Bibliotheksmitarbeiterin. Dabei seien aktuell vor allem spannende Geschichten bei den jungen Lesern angesagt. „Serien, wie ‚Die drei Fragezeichen‘ gehen natürlich immer. Aber auch Thriller sind gefragt .“

zur Startseite