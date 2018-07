Mit bunten Farben geschmiert In der Nacht zu Mittwoch wurden mehrere Grundstücke und Häuser in Großenhain verunstaltet. Die Polizei sucht Zeugen.

Großenhain. Grün, rot und schwarz: Mit diesen Farben wurden in der Nacht zu Mittwoch mehrere Häuser und Grundstücke in Großenhain verunstaltet. Laut Polizei beschmierten Unbekannte eine Grundstücksmauer und ein Garagentor an der Sterngasse unweit der Hohe Straße großflächig mit grüner Farbe. An der Bergstraße/Am Bergweiher wurde zudem eine Mauer mit roter Farbe beschmiert. Darüber hinaus fanden sich auch an einer Hauswand, einer Schaufensterscheibe und einem Hoftor an der Berliner Straße in Nähe der Töpfergasse schwarze und grüne Graffiti.

Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von rund 2 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Doch von den „Künstlern“ fehlt offenbar jede Spur. Daher bittet die Polizei bei der Suche die Bevölkerung um Mithilfe, und Zeugen, sich zu melden. Wer Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Schmierereien gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Großenhain oder bei der Dresdner Polizei unter 0351/4832233 zu melden. (SZ)

