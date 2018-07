Milchlaster landet im Graben

Brandbeschleuniger im Treppenhaus Radeberg. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz wurde am Sonntagmorgen zu einem Brand an der Dr.-Albert-Dietze-Straße in Radeberg gerufen. Im Treppenhaus eines Wohnblocks brannte eine unbekannte Flüssigkeit auf einer Holztreppe. Vermutlich hatten Unbekannte den Brandbeschleuniger ausgekippt und angesteckt. Anwohner hatten die Gefahr rechtzeitig bemerkt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Verdacht der versuchten Brandstiftung. (SZ)

Graffiti geschmiert Bischofswerda. Graffiti-Sprayer haben sich am elektronischen Stellwerk in Bischofswerda ausgetobt. Über 70 Quadratmeter Graffiti stellten Bundespolizei am Sonntag hier fest. Die Täter besprühten fast das komplette Gebäude mit verschiedenen Schriftzügen in den Farben türkis, schwarz und silber. Zu erkennen sind Tags wie „Fuck the cops“ sowie „ACAB“. Der Schaden, der der Deutschen Bahn damit entstand, wird auf 7000 Euro geschätzt.

Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt aufgedeckt Bischofswerda. Ein entgegen der Fahrtrichtung geparkter Peugeot hat in der Nacht zu Montag in Bischofswerda die Trunkenheitsfahrt eines 36-Jährigen aufgedeckt. Der Mann hatte offensichtlich seinen Wagen auf der Eisenbahnstraße gewendet und an der Karl-Liebknecht-Straße abgestellt, um dann mit seinem Beifahrer eine Pause zu machen. Eine Polizeistreife sprach ihn an. Den Beamten wehte eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein Test zeigte umgerechnet 1,44 Promille an. Damit untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Zu klären wird nun sein, ob der 36-jährige in dem betrunkenen Zustand den Peugeot auch tatsächlich gefahren hat.

Solaranlage der Ampel gestohlen Radeberg. Diebe haben am zurückliegenden Wochenende ein Solarpanel samt Metallrohr einer Ampel, zwei Batterien sowie den dazugehörigen Spannungsregler gestohlen. Die Ampel steht an der Kamenzer Straße in Radeberg. Der Diebstahlschaden betrug circa 800 Euro, der Sachschaden etwa 50 Euro. (SZ)

Simson S 50 entwendet Bautzen. Unbekannte entwendeten am Wochenende an der Juri-Gagarin-Straße in Bautzen ein rotes Kleinkraftrad vom Typ Simson S 50. Das Moped aus dem Jahr 1970 trug das Versicherungskennzeichen 960 RHO und hatte nach Angaben des Eigentümers einen Zeitwert von etwa 1500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.