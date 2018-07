Mein Gespenst Bulimie Hanna Bergmann kämpft seit 35 Jahren mit der Krankheit. Jetzt will sie anderen Betroffenen helfen.

Betroffene, die unter Bulimie leiden, stellen sich mehrmals täglich auf die Waage. Meist sind sie so jung wie die Frau auf diesem Bild. Jetzt soll es in Dresden eine Selbsthilfegruppe für alle Altersklassen geben. © Symbolfoto/dpa

Eine ganze Packung Nudeln, ein halbes Stück Butter. Pur und ohne alles. Was andere nicht in zwei Tagen schaffen, schaufelt Hanna Bergmann in zehn Minuten in sich hinein. „Wenn so ein Anfall kommt, verliere ich die Kontrolle“, sagt die 53-Jährige. Sie weiß, dass sie krank ist. Bulimie – dieses Gespenst, das so wenig greifbar ist, begleitet sie seit 35 Jahren. Sie kann mit fast niemandem darüber reden, selbst ihr Sohn und ihre Mutter wissen erst seit drei Jahren Bescheid. Nun will sie anderen Dresdner Betroffenen das geben, was ihr selbst all die Jahre gefehlt hat: den Kontakt zu Menschen, eine Möglichkeit zum Austausch für die Probleme. Hanna Bergmann will eine Selbsthilfegruppe gründen. Der Titel: nie mehr Bulimie.

Anders als die Magersucht ist Bulimie den Betroffenen äußerlich kaum anzusehen. Typisch sind regelmäßige unkontrollierbare Essanfälle. Um die großen Kalorienmengen wieder loszuwerden, erbrechen sich viele oft oder nehmen Abführmittel. Entstanden ist der Gedanke, eine Gruppe zu gründen, aus den Erfahrungen, die Hanna Bergmann machen musste. „Ich suche schon seit Jahren den Austausch, schrieb Gruppen an. Doch jedes Mal kam die Meldung: Sie sind zu alt“. Viele der betroffenen Frauen seien zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen. So habe sie sich nicht aufgehoben gefühlt. Auch eine stationäre Therapie in Dresden begann sie. Schon vor Jahren. „Dort habe ich mich nicht wohlgefühlt, ich saß in Therapien und beim Essen zusammen mit Magersüchtigen. Dabei haben diese Frauen doch eine ganz andere Krankheit als ich“, sagt die 53-Jährige. Jetzt beginnt sie im August wieder eine Therapie. Elf Monate hat sie darauf gewartet.

„Ich fühle mich furchtbar hässlich“

Sie will ihr Gespenst endlich verjagen. Erschienen ist es das erste Mal mit 14 Jahren. Pubertät. Der erste Freund. Das erste Mal im Spiegel nach jedem Gramm Fett zu viel und jedem Makel suchen. Sie hörte auf zu essen und hungerte. Wenige Jahre darauf begann Hanna Bergmann, die eigentlich anders heißt, eine Ausbildung als Konditorin. Jeden Tag hatte sie duftende Kuchen und riesige Sahnetorten um sie herum. Sie liebte Essen schon immer, und jetzt naschte sie immer häufiger. „Irgendwann sagte mein Freund: Du hast aber ganz schön zugenommen.“ Das war der Tag, an dem es losging. Das schlechte Gewissen, der Kreislauf, in dem sich alles nur um das Essen und um jede Kalorie dreht.

Zunächst nahm sie nach jedem Essen, nach jeder Sünde, wie sie es für sich selbst sah, Abführmittel. Doch bald reichte das nicht mehr. „Mit 16 habe ich mir das erste Mal den Finger in den Hals gesteckt und alles wieder herausgebracht“, erzählt sie. Die Stimme zittert. Hanna Bergmann blickt zu Boden, blickt sich um. Es geht ihr sehr nahe, das ist zu spüren. Vom ersten bis zum täglichen Brechen war es nicht weit. Einmal am Tag, nicht nach jeder Mahlzeit, wiederholt sie das inzwischen seit Jahrzehnten eingeübte Ritual. Essen, beinahe fressen, stundenlang, bis der Bauch so sehr spannt, dass sie kaum noch laufen kann, dann wankende Schritte Richtung Badezimmer. Den Finger in den Hals und alles wieder raus.

„Als besonders schlimm habe ich Urlaube mit All-inclusive-Verpflegung in Erinnerung. Dort schaufelte ich jedes Mal Berge in mich hinein“, sagt sie. Kein einziges Gramm zusätzlich zeigte die Waage nach den Ferien an. Fast ein wenig Stolz blitzt in ihren Augen. Doch eigentlich weiß sie, dass sie dringend etwas ändern muss. Ihr Körper zeigt ihr mehr und mehr: Ich kann nicht mehr. Bitte ändere etwas. Schnell. Der Magen ist stark vergrößert, wo andere Menschen längst mehr als satt sind, kann sie immer und immer weiter essen. Die Speiseröhre und ihr Magen sind bereits angegriffen.

Die Magensäure, die durch das tägliche Brechen immer wieder durch den Körper gespült wird, hinterlässt Erosionen und Risse. Wenn sie in den Spiegel blickt, sieht sie noch mehr deutliche Spuren des Gespenstes Bulimie. Ihr Zähne. Auch sie zerstörte die Magensäure. Alle müssen komplett ausgetauscht werden. „Ich fühle mich furchtbar hässlich, traue mich kaum noch, in der Öffentlichkeit zu sprechen.“ Wenn es ihrem Körper besser geht, soll dies auch ihrer Seele helfen. „Ich wünsche mir so sehr einen normalen Umgang mit Essen.“ Nicht mehr allein in ihrem Zuhause die Nahrung in sich hineinschaufeln, sondern auch mal wieder zusammen mit Freunden essen. Nicht mehr so wie jetzt, die eigene Mutter kaum noch zu besuchen, aus Angst vor den Körben selbst gebackener Törtchen und Kekse, die sie doch nur wieder ausbrechen würde. Sie setzt jetzt alle Hoffnungen auf ihre Selbsthilfegruppe.

Kontakt zur Gruppe: niemehrbulimie@web.de

zur Startseite