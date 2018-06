Medaillen diesmal ganz ohne Hantel

17 Jungs und zwei Mädchen konnten die Vereine NSAC Görlitz und SG Fortschritt Eibau zu den Kreis-Kinder- und Jugendspielen in der Görlitzer Flora an den Start bringen. Das Besondere: Es wurde keine Hantel angefasst. Alle zu absolvierenden Übungen hatten allgemeinathletischen Charakter, um Schnelligkeit, Kraft und Wendigkeit abzufordern. Nach schweißtreibenden Stunden war es endlich soweit. Aus den Händen von Jugendeuropameisterin im Gewichtheben Johanna Walzak gab es die Medaillen und Urkunden, die das Wettkampfbüro unter Leitung von Andreas Hentschel schon vorbereitet hatte. Die Sieger in ihren Altersklassen waren Robin Altmann und Elisa Kubelka (NSAC Görlitz) sowie Maximilian Hentschel, Marcel Brock und Diego Brock ( SG Fortschritt Eibau). (ap)

