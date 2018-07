Martin-Ulbrich Haus wechselt Eigentümer Die Gesellschafteranteile der Einrichtung in Rothenburg sollen innerhalb der Diakonie verkauft werden. Betriebsbedingte Kündigungen soll es in den kommenden Jahren nicht geben.

Beate Seher ist Desinfektor und Hygienefachkraft im Orthopädischen Zentrum in Rothenburg. © André Schulze

Rothenburg. Die Gesellschafteranteile der Orthopädisches Zentrum Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg (MUH) sollen an die Diakonie-Sozialdienst GmbH, ein Unternehmen der Diakoniestiftung in Sachsen, verkauft werden. So lautet eine Empfehlung der „Steuerungsgruppe zur Suche nach einem neuen diakonischen Träger“, wie Susanne Gonswa vom Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mitteilt. Die Einrichtung soll somit innerhalb der Diakonie den Eigentümer wechseln.

Die Diakonie-Sozialdienst GmbH hat Erfahrung im Gesundheitswesen durch den Betrieb eigener Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen. „Damit eröffnen Diakonie und Kirche neue Perspektiven für die MUH“, teilt Gonswa mit. Als Gesellschafter haben die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. und die Stiftung Diakonissenanstalt EMMAUS Niesky nach einem diakonischen Träger gesucht, der als strategischer Partner die solitäre Einrichtung in seinen Verbund nehmen und fachlich nachhaltig gemeinsam weiter entwickeln wird.

Wichtiges Anliegen der bisherigen Gesellschafter sei gewesen, dass es in den kommenden Jahren nicht zu betriebsbedingten Kündigungen komme; auch die Gehälter der Mitarbeiter sollen nicht sinken. Maßgeblich für die Entscheidung sei außerdem die abgesicherte Zusage, dass das MUH als Ganzes erhalten bleibe.

Als erster Gesellschafter habe das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Mittwoch beschlossen, der Empfehlung zu folgen und seine Anteile an die Diakoniestiftung in Sachsen zu verkaufen.

„Von Anfang an war klar, dass für die Weiterführung nur ein Träger der Diakonie in Betracht kommt. Wir freuen uns, mit der Diakoniestiftung in Sachsen solch einen kompetenten Träger gefunden zu haben“ so Direktorin der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Barbara Eschen. „Diese Entscheidung ehrt uns sehr. Wir freuen uns darauf, von nun an gemeinsam mit den vielen neuen Kollegen an einer gedeihlichen Zukunft für dieses gut geführte Haus arbeiten zu dürfen und eine kooperative Zusammenarbeit mit anderen diakonischen Trägern der Region aufbauen zu können“, sagt Roberto Schimana, Mitglied des Vorstands der Diakoniestiftung in Sachsen. (szo)

