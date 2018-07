Mann soll im Gleis gelegen haben

Am Sonntag soll ein 65-Jähriger bei Wilthen im Gleis gelegen haben. Das teilte ein Bürger der Polizei mit. © Uwe Soeder

Wilthen/Ebersbach-Neugersdorf. Zweimal wurde in den vergangenen Tagen der Bahnverkehr zwischen Dresden und Zittau im Oberland durch Personen gestört, die sich im Gleisbereich aufhielten. Das berichtet die Bundespolizei.

Demnach hatte am Sonntag gegen 17.30 Uhr laut Bürgerhinweis eine Person bei Wilthen regungslos im Gleis gelegen. Die Bundespolizei setzte zur Nachsuche einen Hubschrauber ein. „Der Mann wurde wohlbehalten am Bahnhaltepunkt Wilthen angetroffen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es handelt sich bei dem zwischenzeitlich gesuchten Mann um einen 65-jährigen deutschen Bürger aus Wilthen. Hintergründe wurden noch nicht bekannt. Das Gleis musste während der Suche gesperrt werden. Drei Züge hatten insgesamt 39 Minuten Verspätung.

Nur einen Tag zuvor, am Sonnabend, habe um 21 Uhr am Ebersbacher Bahnhof ein 30-jähriger Deutscher durch sein Verhalten einen Zug an der Abfahrt gehindert. Er lief nach Angaben der Bundespolizei zweimal durch das Gleis, um noch schnell seinen Zug zu erwischen. „Den eintreffenden Beamten gegenüber entschuldigte er sich für sein Verhalten“, ergänze der Polizeisprecher. Der Zug hatte eine Verspätung von fünf Minuten.

Die Bundespolizei hat in beiden Fällen weitere Ermittlungen aufgenommen. (szo)

