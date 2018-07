Gerichtsbericht Mann entblößt sich im Friedenspark Weil er in Pirna seinen Penis zeigte und Polizisten beleidigte, sollte Anis H. eine Geldstrafe zahlen. Dagegen wehrt er sich.

© dpa

Pirna. Er habe Probleme, sagt Anis H. Deshalb trinke er Alkohol. Auch am Abend des 10. April sei er sehr, sehr betrunken gewesen. Da hatte er, so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, einer jungen Frau im Friedenspark Pirna sein Geschlechtsteil gezeigt. Nur wenige Stunden danach war er von der Polizei aufgegriffen worden. Doch auch da verhielt er sich alles andere als angemessen, sodass sich die Beamten gezwungen sahen, ihn für eine Nacht in Gewahrsam zu nehmen. Im Streifenwagen soll Anis H. die Einsatzkräfte dann mit Obszönitäten betitelt, sie Nazis genannt und „Ihr seid wie Hitler“ gebrüllt haben. Auch habe er in Richtung der Beamten gespuckt, so die Staatsanwaltschaft. Wegen Exhibitionismus und Beleidigung erhielt er einen Strafbefehl über 500 Euro.

Für all die Vorwürfe mit dieser Geldstrafe davonzukommen, damit hatte der Tunesier eigentlich Glück. Denn ein Polizist, der von ihm geschlagen worden sein soll, hatte keinen Strafantrag gegen ihn gestellt. Aber Anis H. wollte den Strafbefehl nicht akzeptieren. Also fand er sich diese Woche doch vor dem Strafrichter in Pirna wieder.

„Die lügen alle“



Am Amtsgericht erklärt Anis H., dass er sich seiner Verantwortung stellen wolle und seine Schuld anerkenne. „In der Regel mache ich so etwas nicht“, versichert der 29-Jährige. Jedoch, so bittet er dann, solle das Gericht die Höhe der Strafe noch einmal überdenken.

Diesem Wunsch kommt Richterin Simona Wiedmer aber nicht nach. Die Strafzahlung sei mit 50 Tagessätzen zu je zehn Euro schon sehr niedrig kalkuliert worden, macht sie dem Angeklagten klar. Diese Antwort wiederum gefällt Anis H. nicht. Er legt eine Kehrtwende ein, bestreitet die Taten plötzlich und behauptet, dass er derjenige sei, der von den Polizisten angegriffen wurde. „Dann haben die Beamten also alle gelogen?“, hakt die Richterin nach. „Ja, die lügen alle“, erwidert der Angeklagte rundheraus. Vor Gericht stehe er nur, weil er keine Zeugen habe.

Daraufhin macht ihm Richterin Simona Wiedmer klar, dass es die Sache nicht besser mache, wenn er solche Behauptungen aufstelle. „Sie genießen hier Gastrecht, da benimmt man sich nicht so“, mahnt sie Anis H. Auch hält sie ihm vor Augen, dass er anderen Flüchtlingen mit seinem Verhalten keinen Gefallen erweise, da das alle in ein schlechtes Licht rücke.

Am Ende zeigt sich der Angeklagte einsichtig. Wenn auch nicht ganz ohne Murren, zieht er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Die 500 Euro Strafe werde er zahlen, versichert er. Da der Tunesier von der Ausländerbehörde nur 320 Euro monatlich bekommt, besteht für ihn auch die Möglichkeit, gemeinnützige Arbeitsstunden zu leisten.

zur Startseite