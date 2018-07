„Manche finden uns schräg“ Der freie Radiosender Coloradio wird 25 Jahre alt. Zur Feier im Zentralwerk sollen alle kommen. Nur kein Kommerz.

Martin Schröder (35, l.) und Karsten Hoffmann (36, r.) gehören zum Coloradio. © Rene Meinig

Sie müssen nichts verkaufen, sie haben viel mehr Zeit. Das Gegen-Modell einer schnelllebigen, kapitalistisch geprägten Welt. Und doch hält es sich seit 24 Jahren und 363 Tagen; und ist offen genug, auch Wirtschaftsliberalen eigene Sendungen einzuräumen. Am Sonntag feiert der Dresdner Radiosender Coloradio sein 25. Jubiläum. Dort, wo seit dem Umzug aus der Jordanstraße gesendet wird: im Zentralwerk Pieschen.

„Der Gründungsgedanke war, besseres Radio zu machen als die, die kommerziell senden. Bessere Musik, bessere Kultur, näher an uns dran als die Medien, die Sachen verkaufen müssen“, sagt Martin Schröder, der seit 17 Jahren dabei ist – und immer noch aufgeregt: „Live ohne Bauchflattern gibt es nicht.“ Schröders Motivation: „Auch Subkulturen haben ein Mitteilungsbedürfnis, die Radios in Sachsen haben uns so nicht gereicht.“

Schröder sendet alle zwei Wochen das Magazin am Mittwoch; über Theater, Kultur, Politik. Auf Sendung darf jeder gehen, dessen Konzept die Coloradio-Konferenz zustimmt. Pro Woche 30 Menschen, alle ehrenamtlich; am Wochenende von 12-24 Uhr, unter der Woche von 18-23 Uhr. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) orchestrierte früher eine Techno-Sendung, der Dresdner Psychologe Victor Holzapfel sprach über Migration und Psychologie, selbst einige FDPler brachten sich schon ein. Die Sendung Bambule präsentiert lautmalerische Gedichte, viele davon Tschechisch. „Wir haben hier Zeit, können auch mal ein 15-minütiges Interview bringen.“

Als Mitglied im Bund freier Radios versteht sich Coloradio als unabhängig von Parteien und Werbung. Nur eine Bedingung gibt es: „Abwertungen aufgrund von Ungleichheit haben hier keinen Platz.“ Dank eines neuen Projekts bekommt zumindest Schröder, der sonst als Sozialwissenschaftler arbeitet, nun eine halbe Stelle finanziert. „Lokal, sozial, medial“ haben sie die Idee getauft: „Wir wollen zu den Leuten nach Hause gehen und von den Küchen ihrer WGs aus senden.“ Noch ein Stückchen näher dran an den Menschen. Sie alle sind am Sonntag ab 12 Uhr eingeladen. Zu Interviews und Musik, vorproduzierten Sendungen, Popcorn,, Gegrilltem und Drinks.

