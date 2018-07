Malta blockiert Flugzeug deutscher Seenotretter

Valletta/Rom. Nach der Blockade von Rettungsschiffen für Migranten auf dem Mittelmeer ist nun auch ein Aufklärungsflugzeug einer deutschen Hilfsorganisation festgesetzt worden. Die Behörden in Malta hätten ab sofort alle Flüge in das Rettungsgebiet vor Libyen untersagt, teilte die Berliner Organisation Sea-Watch am Mittwoch mit. Ihr Schiff „Sea Watch 3“ darf derzeit auch nicht auslaufen. Die maltesische Regierung bestätigte den Fall, ohne Gründe für die Entscheidung zu nennen. (dpa)

Iran pocht bei Atompakt auf wirtschaftlichen Nutzen

Wien. Der Iran will nach den Worten von Präsident Hassan Ruhani nur dann am Atomabkommen festhalten, wenn das Land wirtschaftlich profitiert. Wenn die anderen Unterzeichner außer den USA die Interessen des Iran sicherstellen können, werde der Iran weitermachen, erklärte Ruhani am Mittwoch in Wien nach einem Gespräch mit Österreichs Staatschef Alexander van der Bellen. Deutschland, China, Frankreich, Großbritannien und Russland werden am Freitag mit dem Iran beraten, wie der Vertrag gerettet werden kann. (dpa)

Proteste gegen Räumung von Beduinendorf

Tel Aviv. Bei Protesten gegen die geplante Räumung eines Beduinendorfs im Westjordanland sind 35 Menschen verletzt worden. Vier davon mussten ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond am Mittwoch mit. Israel will die Beduinensiedlung Chan Al-Achmar mit mehr als 180 Bewohnern räumen. Sie sollen auf ein Grundstück wenige Kilometer entfernt umziehen. Die Beduinensiedlung befindet sich in dem strategisch wichtigen Gebiet E1, das das Westjordanland in eine Nord- und eine Südhälfte teilt. (dpa)

