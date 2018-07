Mach den Campino!

Ein Bild ging um die Welt: Der nächtlich Badespaß der „Toten Hosen“ im Gerog-Arnhold-Bad. © Screenshot SZ

Dresden. Das Interesse an einem nächtlichen Bad in den Dresdner Freibädern ist offensichtlich riesengroß. Nicht nur Altpunker sind heiß auf eine Abkühlung im Dunkeln. Immer wieder werde der sommerliche Poolspaß nachgefragt, teilte Lars Kühl mit, Sprecher der Dresdner Bäder. Aus diesem Grund organisieren die Betreiber eine Badenacht. Völlig legal – und ohne eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu riskieren.

Am Freitag, 3. August, geht es ab 19 Uhr im Georg-Arnhold-Bad los. Bis 1.54 Uhr – jenem Zeitpunkt genau zwei Monate zuvor, als Tote-Hosen-Sänger Campino & Co. den Schnappschuss ihrer unerlaubten After-Show-Party über die sozialen Medien verbreiteten.

„Der Außenbereich wird ganz chillig rund um die Schwimmbecken in effektvolles Licht gehüllt. Ein DJ sorgt für abwechslungsreiche Musik“, so Kühl. Neben Cocktails sei auch eine Überraschung geplant.

Campinos Besuch am 3. Juni 2018 im Anschluss an das Konzert der Toten Hosen im DDV-Stadion schlug im Nachgang hohe Wellen. Die Dresdner Bäder GmbH zeigte den Hausfriedensbruch bei der Polizei an. Einen Promibonus sollte es nicht geben, so die Stellungnahme damals. Mit der Band gab es später aber eine Einigung. Eine Spende von 5 000 Euro, die die Toten Hosen mitsamt eines Entschuldigungsschreibens angeboten hatten, wurde akzeptiert. Die Dresdner Bäder GmbH wollen das Geld für einen karitativen Zweck verwenden. Für was genau, werde noch bekannt gegeben. Die Anzeige wurde inzwischen zurückgezogen.

Im Internet gab es damals Zustimmung und Ablehnung für das Verhalten der Band. Während viele Fans den nächtlichen Badespaß einfach nur bejubelten, gab es auch kritische Stimmen, die von mangelnder Vorbildwirkung sprachen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte die Anzeige mit „uncool“ kommentiert. (SZ/kde)

