Unter anderem am Partwitzer See war eine Seniorengruppe jetzt mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk. Wie KÄTHE FRANKE aus Wittichenau meldet, waren auch der Großräschener See, der Tagebau Welzow-Süd sowie das Besucherbergwerk F60 Ziele der Tour. Sie dankt allen, die an Organisation und Durchführung beteiligt waren.Foto: privat

LUTZ TANTAU, Fraktionschef der Freien Wähler im Stadtrat Hoyerswerda, äußert sich zu einem Vortrag eines Managers der Deutschen Bahn vor dem Rat.

Die heiße Luft reicht

für eine Dampflok

Einige Stadträte haben wahrscheinlich noch geträumt. Da wird mit Klage gegen die DB gedroht, an das Gewissen der DB appelliert, an den Menschen zu denken, mehr zu bauen als gesetzlich gefordert und selbst das alte Märchen von den guten Kontakten zur Landesregierung wird wieder herausgekramt. Es wurde so viel heiße Luft produziert, um die zahlreichen, besorgten Gäste der Sitzung zu beeindrucken – da hätte man eine Dampflok betreiben können. Der Streckenabschnitt Knappenrode – Horka wurde geplant, die Kommunen und Einwohner beteiligt, genehmigt und nun geht er in wenigen Monaten in Betrieb. Jetzt Forderungen für den Bau von Lärmschutzanlagen an die DB zu stellen, hat nur Aussichten auf Erfolg, wenn sachlich mit Verstand und strategisch an die Sache herangegangen wird – durch Oberbürgermeister, Verwaltung und Stadträte. Herr Hebenstreit von der DB hat die genehmigungsrechtliche Lage klar erläutert, warum in Hoyerswerda nicht, einige Kilometer weiter jedoch schon Lärmschutz errichtet wurde. Sollte die Lärmbelästigung zu stark werden, besteht zum Beispiel die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Sonderprogramms Lärmschutz. Was wir Stadträte nicht tun dürfen, ist, bei den Bürgern unerfüllbare Erwartungen zu wecken.

Die Vorsitzende des Seniorenbeirates Hoyerswerda, GABRIELE MARK, berichtet von einem Fest.

Mit böser Fee

und Frau Holle

Unter dem Motto „Märchenhaftes Laurentius-Haus“ stand die diesjährige Ausgabe des Jahresfestes der Einrichtung. Die Leiterin Silke Eichler und ihr Team finden für jedes Jahr ein passendes Thema. Dieses Mal schmückten sich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen passend zu einem Märchen, was den Bewohnern des Hauses, ihren Angehörigen und anderen Gästen gefiel. Da sah man neben Frau Holle eine böse Fee und andere bekannte Märchenfiguren, die auch in einem Quiz erraten werden konnten. Einen Goldesel gab es zwar nicht, dafür konnte man, so man wollte, die Esel aus dem Haus Rosengarten mit Apfelstückchen füttern. Von den Mitarbeitern gestifteter Kaffee und Kuchen, diverse Getränke sowie am Nachmittag gereichte Fleischgerichte mit oder ohne Kartoffelsalat mundeten allen. Das alles an frischer Luft – besser konnte es nicht sein. Das Programm zum Fest mit vielen Überraschungen erfreute Jung und Alt. Auch unsere umtriebige Brigitte Führer bewies mit ihrer Darbietung, dass man auch im Alter Menschen begeistern kann. Für mich und für meinen Mann kann ich feststellen, dass wir einen gelungenen Nachmittag mit auseinandersetzungswürdigen Gedanken erlebt haben.

Zuschriften spiegeln nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion. Sinnwahrende Kürzungen sind vorbehalten. Briefe bitte an: Hoyerswerdaer Tageblatt, Lausitzer Platz 1, 02977 Hoyerswerda, E-Post erreicht uns unter folgender Adresse: sz.hoyerswerda@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite