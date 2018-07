Lotsen kritisieren Airlines

Frankfurt am Main. Die deutschen Fluglotsen wollen nicht für die zahlreichen Verspätungen und Flugausfälle in diesem Sommer verantwortlich gemacht werden. Gründe seien vielmehr eine falsche Personalplanung bei der bundeseigenen Flugsicherung sowie die einseitige Lobby-Politik der Fluggesellschaften in den vergangenen Jahren, erklärte die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) am Montag in Frankfurt. Zudem sieht sie, dass sich die Lage an den Airports noch zuspitzen wird. Vor allem Ryanair-Chef Michael O’Leary habe gemeinsam mit anderen Airlines wie der Lufthansa Druck bei der EU für niedrigere Flugsicherungsgebühren gemacht, kritisierte die GdF. Die Flugsicherungen hätten die Vorgaben aus Brüssel nur mit großen Personaleinsparungen und dem Verschieben wichtiger technischer Erneuerungen leisten können. Nun verlangten dieselben Lobbyisten auf einmal eine höhere Leistung, was nicht funktionieren könne. (dpa)

zur Startseite