Löwen fressen Wilderer

Johannesburg. Die Natur schlägt zurück. Ein Rudel Löwen hat in einem Naturreservat in Südafrika mehrere mutmaßliche Nashorn-Wilderer gefressen. Von den Eindringlingen blieben kaum Überreste, Parkwächter fanden unter anderem noch ein Gewehr mit Schalldämpfer, eine Axt und drei paar Schuhe, sagte Nick Fox, Besitzer des privaten Wildreservats Sibuya in der Provinz Ostkap. Das Wildtierreservat ging wegen der gefundenen Schuhe und Kleidungsfetzen von mindestens drei Wilderern aus. „Löwen sind sehr kräftige Tiere, sie lassen nicht viel von ihrer Beute übrig“, sagte Fox. Die mutmaßlichen Wilderer hatten es wohl auf Nashörner abgesehen. In Südafrika werden jährlich rund 1 000 Nashörner von Wilderern getötet. (dpa)

zur Startseite