Lieber Wegebau als Verkehrsspiegel Das Meißner Ordnungsamt will die Situation für Fußgänger an der Freiheit zeitnahe verbessern.

Gefahrenquelle - die Spitzkehre Lommatzscher Tor/Nossener Straße in Meißen. Ein zweiter Verkehrsspiegel sei aber nicht praktikabel, heißt es aus dem Ordnungsamt.. © Andreas Weihs

Meißen. Besorgt um die Sicherheit von Fußgängern an der Spitzkehre Lommatzscher Tor/Nossener Straße zeigten sich jetzt mehrere Anwohner. Es müsse einen zusätzlichen Verkehrsspiegel für Fußgänger, am besten einen neuen Überweg geben. Diese Haltung hatte auch die Meißner Verkehrswacht eingenommen. An diesem Freitag hat nun Roland Dittmann vom Meißner Ordnungsamt dazu Stellung genommen. Auch er bezeichnet die Situation an der betreffenden Ecke als „ungünstig“ für Fußgänger. Ein zweiter Verkehrsspiegel sei aber nicht praktikabel.

Dieser könnte bei Autofahrern wegen der unterschiedlichen Brechungswinkel solcher Spiegel für Verwirrung sorgen. Auch ein Fußgängerüberweg hinter einer Spitzkehre sei verkehrsrechtlich schlecht. Jedoch kündigte Dittmann an, dass der gegenüberliegende Fußweg an der Akademie, wo sich momentan die Poller befinden, noch dieses Jahr ausgebaut wird. Damit werde sich die Situation für Fußgänger nachhaltig verbessern. (SZ/mhe)

