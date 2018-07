Lebenseinstellung: Freestyle

Auf der Dirt Wies im erzgebirgischen Marienau trainiert Lukas Knopf spektakuläre Sprünge. Auf dem Foto ist einer seiner Tricks in mehreren Phasen zu sehen. Fotos: Jürgen Lösel (2)

Ohne sein Fahrrad geht Lukas Knopf fast nirgendwo hin. Seit mittlerweile vier Jahren ist der 22-Jährige aus Leukersdorf Mountainbike-Profi.

Einen Trainer hatte Lukas Knopf früher einmal. Das war als Kind, als er noch davon träumte, so zu werden wie Michael Ballack. Doch dem Fußball hat der 22-Jährige schon lange abgeschworen. Seit zehn Jahren lebt er fast nur noch fürs Fahrradfahren. In seiner Disziplin hat er es bis in die Weltspitze geschafft. Knopf fährt Slopestyle. Mit seinem Mountainbike absolviert er Parcours, in denen es darum geht, möglichst viele spektakuläre Tricks unterzubringen. Da dreht sich mal nur der Lenker um die eigene Achse, mal das Rad um den Lenker und nicht selten auch der Fahrer um sich selbst – mit dem Rad.

„Es heißt nicht umsonst Freestyle“, sagt Knopf lachend. „Man bringt sich alles mehr oder weniger selber bei.“ Der junge Mann aus dem erzgebirgischen Leukersdorf in der Nähe von Chemnitz hat das so gut hinbekommen, dass er davon leben kann. Vor vier Jahren unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Doch schon vorher trieb Knopf seine Radkarriere voran. „Ich habe kleine Videos gedreht und die als Bewerbung an potenzielle Sponsoren geschickt. Mit Erfolg“, sagt er.

Der Durchbruch gelang dem 1,90-Meter-Mann aber bei einem Wettkampf in Stuttgart. Damals ließ er einige Red-Bull-Fahrer hinter sich, die in der Szene zu den ganz Großen zählen. „Danach hat mich der Fahrradhersteller Rose in sein Team aufgenommen“, erzählt Knopf. Vorgaben macht ihm der Sponsor nicht, aber „natürlich möchte er, dass ich Rennen fahre“. Doch welche, das entscheidet Knopf selbst. Und seine Begründung kling fast schon altklug: „Man ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied.“

2 000 Euro für Platz sechs

In der Weltrangliste steht er derzeit auf Position 13. – und da soll noch lange nicht Schluss sein. „Unter die besten sechs zu kommen, wäre großartig, weil ich dann auch für alle Rennen der Diamond-Serie gesetzt wäre“, sagt der ehrgeizige Knopf. Die Atmosphäre hat er gerade bei Rennen in Innsbruck und im französischen Les Gets erleben können, wo er auf die Plätze neun und sechs fuhr. Seinen größten Erfolg fuhr er aber Anfang November 2017 bei seinem Sieg in Chengdu.

Solche Ergebnisse zahlen sich aus. Knopp kassiert Prämien. „Der Erfolg in China, was ein sogenannter Gold-Event war, hat 4 000 Euro gebracht. Der sechste Platz in Les Gets war noch mit 2 000 Euro dotiert.“ Es sind nicht nur diese Preisgelder und Sponsoren, die ihm dabei helfen, seinen Traum zu leben. Seit etwa anderthalb Jahren kümmert er sich verstärkt darum, seine Popularität zu erhöhen. Knopf betreibt nicht nur Fanpages bei Facebook und Instagram, er versorgt seine Follower bei YouTube regelmäßig mit Videos. „Ich habe mir gedacht: Du hast ein relativ interessantes Leben. Wenn man das Ganze dokumentieren würde, gäbe es sicher ein paar Leute, die sich das anschauen.“, erklärt er – und klingt dabei überhaupt nicht überheblich. Dazu kommt: „Ich hatte schon immer Lust, Videos zu schneiden.“

Mit diesem Hobby schmiedet Knopf weiter sein Glück, auch wenn sein Kanal zunächst nur schleppend anlief. „Plötzlich ist es explodiert“, erinnert er sich an den Sommer 2017. Die Klickzahlen für ein ohne großen Aufwand gemachtes Video, das „sechs simple Biketricks“ zeigt, gingen auf einmal durch die Decke. „Nach dem Dreh bin ich zu einem Wettkampf nach Toronto geflogen. Als ich aus dem Flieger ausstieg, hatte das Ding auf einmal irre viele Aufrufe. Die haben sich täglich fast verdoppelt, inzwischen hat der Clip eine halbe Million Klicks“, sagt er und ist dabei wegen des Erfolgs fast sprachlos. In den gut drei Wochen in Nordamerika verdreifacht sich die Zahl seiner Abonnenten auf 23 000. Ein Jahr später sind es mehr als 112 000. So viele wünschen sich die meisten Klubs der beiden Fußball-Bundesligen, nur Bayern München und Borussia Dortmund haben mehr.

Das bringt Einnahmen, kostet aber Zeit. Im Durchschnitt kommt aller drei Tage ein neuer Clip. Zwar sind die meisten Aufnahmen weniger aufwendig, weil sie oft den Trainingsalltag oder Wettkämpfe begleiten. Doch die Nachbearbeitung dauert. „Dafür brauche ich etwa sechs Stunden“, sagt Knopf, der das Material selber schneidet und mit englischen Untertiteln versieht. „Das lohnt sich aber, denn dadurch werden auch Leute außerhalb Deutschlands auf mich aufmerksam.“ Durch die Interaktion mit seinen Fans hat er zudem bemerkt, dass die sich gern mit ihrem Idol schmücken würden. Darum hat Knopf auch noch sein eigenes Merchandise-Unternehmen gegründet. Mit einer kuriosen Folge: „Inzwischen bekomme ich Bewerbungen von Jugendlichen, die ein Praktikum bei mir machen wollen. Sie wollen wissen, wie das Leben eines Profi-Mountainbikers ist, und würden beim Versand von Fanartikeln und Videoschnitt helfen und einfach mal mitfahren.“

Warum er sich den ganzen Stress antut? „Es ist eben nicht so, dass das Fernsehen unsere Rennen überträgt. Die finden im Netz statt. Und unser Wert wächst mit der Followerzahl“, erklärt Knopf, der aber auch weiß: „Nur über diese Zahl kommst du nicht zu den wichtigen Events.“ Und bei denen will er in den nächsten Jahren noch so oft wie möglich dabei sein.

Damit das klappt, muss er sein Training umstellen. Denn in Innsbruck bekam Knopf plötzlich Rückenprobleme. „Ich hab gedacht, ich achte sehr auf meinen Körper“, sagt er. „Aber ich musste feststellen, dass ich zu wenig Stabilisierungsübungen gemacht habe, dafür zu viel mit Gewichten. Und ich sollte mir öfter mal ein, zwei Tage frei gönnen.“

Hohes Risiko für neue Tricks

Doch das fällt einem wie ihm schwer, der es manchmal einfach erzwingen will. „Ich habe inzwischen ein Level erreicht, bei dem neue Tricks nur mit sehr viel Arbeit und sehr hohem Risiko zu lernen sind“, sagt Knopf. „Das heißt, ich muss einer doppelten Rotation noch eine weitere hinzufügen, wofür es aber noch einmal größere Sprünge braucht, größere Rampen.“ Wozu so viel Risiko führen kann, musste er vor drei Jahren erleben. „Da habe ich das Rad dreimal unter mir rotieren lassen, bin aber bei der Landung abgerutscht und mit gestrecktem Bein gelandet“, erinnert sich Knopf an seinen Kreuzbandriss. Die körperlichen Verletzungen heilten danach schneller als die mentalen.

Und weil er bei Wettkämpfen feststellt, wie schwierig es ist, die Spannung hochzuhalten, könnte es sein, dass er doch noch einmal auf einen Trainer zurückgreift. Trotz der bisher allein errungenen Erfolge.

