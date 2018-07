Lausitzhallen-Katze nicht unbedingt nötig

© hy-photo gernot menzel

Eine etwas orientierungslose Maus hatte sich vor drei Wochen während der Gedenkveranstaltung für den langjährigen Direktor des Gaskombinates Schwarze Pumpe, Dr. Herbert Richter, auf die Bühne der Lausitzhalle verirrt und dort den Festredner irritiert. So etwas ist, wie einem die Techniker der Lausitzhalle versichern, bisher noch nie vorgekommen. Das beantwortet eine wesentliche Frage: Hat unser Kulturhaus ein Mause-Problem? Keineswegs! Die Anschaffung einer Lausitzhallen-Katze wäre also vielleicht für manche aus anderen Gründen wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig. Zweite Frage: Weiß man, was aus der Maus geworden ist? Jawoll! Das Tierchen ließ sich tatsächlich nach dem Ende der Veranstaltung widerstandslos mit der Hand fangen. Und die Leute aus der Lausitzhalle haben offenbar ein Herz für Tiere: Sie setzten die Maus vor der Tür aus.

