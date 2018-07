Lausitzer Seenland wird größer

Das Zeitalter der touristischen Kleinstaaterei ist vorbei. Wir haben das Jahr 2018“, sagte Siegurd Heinze, Landrat des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, gestern vor Medienvertretern. Sein Bautzener Kollege Michael Harig ergänzte: „Die Wahrnehmbarkeit einer Region in diesen globalen Zeiten ist eine andere als noch vor 30 Jahren.“ Soll heißen: Es ist vorteilhafter, ein großflächiges Tourismusgebiet zentral bekannt zu machen, als wenn jeder Einzelne selbst versucht, sich inmitten konkurrierender Reiseziele zu behaupten. Das gilt auch für das Lausitzer Seenland. Rückwirkend zum 1. Januar 2018 sind der Tourismusverband Lausitzer Seenland und der Tourismusverband Niederlausitz fusioniert. Gestern wurden die Hintergründe des Zusammenschlusses erläutert, in der Confiserie Felicitas im Spremberger Ortsteil Hornow – Mitglied des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland seit einigen Jahren – im Landkreis Spree-Neiße, der nun neu dazugekommen ist. Das rund 2 700 Quadratkilometer Verbandsgebiet erstreckt sich nun von Forst bis nach Plessa, von Guben bis Boxberg. Die Geschäfte betreibt der Tourismusverband Lausitzer Seenland mit seinem Sitz in Senftenberg. Der Verband hat nun insgesamt 141 Mitglieder. Attraktive Ziele wie der Forster Rosengarten, der Oder-Neiße-Radweg oder der Unesco Global Geopark Muskauer Faltenbogen sind jetzt ein Teil davon. „Der Zusammenschluss ist notwendig, um ein erfolgreiches Marketing zu entwickeln“, sagte Michael Harig. Ziel ist es, mit dem Tourismusverband schlagkräftiger und leistungsfähiger zu werden und Kräfte zu bündeln, um weiter Urlaubsgäste für die Region zu gewinnen. Wasser, Landschaft im Wandel und Radfahren seien auch in der Niederlausitz Hauptthemen, hieß es gestern.

Seit zwei Jahren schon ist, wie berichtet, an der Fusion gearbeitet worden, auch, wenn nicht immer alles „wie geschmiert“ gelaufen sei, wie Olaf Lalk, 1. Beigeordneter des Landkreises Spree-Neiße und neu im Verbandsvorstand, zugab. Vorbehalte habe es gerade bei kleineren touristischen Anbietern auf beiden Seiten gegeben. Für Olaf Lalk ist der Beitritt eine „gelungene Abrundung“. Nach Gründung des Seenland-Verbandes 2012 waren ohnehin einige Mitglieder aus der Niederlausitz „überlaufen“. Nicht zuletzt seien die vielfältigen Aufgaben, wie Produktentwicklung, strategisches Marketing oder die ganze Online-Schiene für die beiden Mitarbeiter der Niederlausitzer Geschäftsstelle nicht mehr zu schaffen gewesen. Sie wurden ins gemeinsame, größere Team übernommen. Durch die Herausgabe gemeinsamer Publikationen, den Betrieb einer Internetplattform oder einheitliche Präsentation auf Messen sollen sich Kosten- und Zeiteinsparungen ergeben, auch im Verwaltungsbereich. Sind weitere „Gebietsübernahmen“ geplant? Da ließen sich die Anwesenden nicht in die Karten gucken, sagten weder klar ja oder nein. Was feststeht: Es wird keine Erweiterung Richtung Westen geben.

