Lausitzer Füchse planen neun Testspiele

Das Vorbereitungsprogramm der Lausitzer Füchse steht. Offizieller Trainingsstart ist am 1. August. Mit dem ersten Spiel am 12. August starten die Lausitzer Füchse in die nächste Phase der Saisonvorbereitung. Schon fast zur guten Tradition geworden ist das Aufeinandertreffen mit dem Kooperationspartner aus der DEL, den Eisbären Berlin. Auch diesmal werden sich die beiden Mannschaften zum Saisonauftakt in der Eisarena Weißwasser gegenüberstehen. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Dies wird auch das einzige Heimspiel in der Vorbereitungsphase für die Lausitzer Füchse bleiben. Die weiteren Spiele werden auswärts ausgetragen. Auch auf dem Fußballrasen werden die Lausitzer Füchse antreten. Geplant sind zwei Spiele. Die Gegner sind der SV Rot Weiß Bad Muskau (Kreisoberliga) und der VfB Weißwasser (Landesklasse). Die Termine stehen noch nicht fest. (tb)

Eishockey-Spieltermine:

12.8., 16 Uhr Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin

17.8., 17.30 Uhr HC Slovan Usti nad Labem (A), 18.8., 17 Uhr HC Stadion Litomerice (A), 24. und 26.8., 17 Uhr Motor Ceske Budejovice (A), 31.8./1.9., 18 Uhr GKS Katowice (A), 7.9., 19.30 Uhr ESC Halle (A), 9.9., 14.30 Uhr Hannover Indians (A)

