Gerichtsbericht Lange Gefängnisstrafe nach tödlichem Unfall Ein 31-Jähriger ist im Februar betrunken mit voller Wucht in einen Motorroller gerast. Der Biker hatte keine Chance.

In der Gostritzer Straße endete die Unfallflucht. Fast zwei Kilometer wurde der Roller nach dem schweren Zusammenstoß mitgeschleift. Der Phaeton fing am Ende Feuer. Der Unfallfahrer wurde am nächsten Tag verhaftet. © C. Essler

Dresden/Freital. Staatsanwalt René Zuber bringt es in seinem Plädoyer auf den Punkt. Er sprach bei der Unfallfahrt des Angeklagten von einer „bewussten Gleichgültigkeit“. Fünf Monate nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf dem Zelleschen Weg stand der 31-jährige Dresdner David K., der zuletzt in Freital eine Vermietungsfirma für Mietköche und Servicepersonal geleitet hat, vor dem Amtsgericht Dresden. Die Anklage warf ihm unter anderem fahrlässige Tötung, Trunkenheit im Verkehr, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahren ohne Führerschein vor.

Am Sonntag, 18. Februar, stieg K. abends in seinen VW Phaeton, nachdem er mit seinem Geschäftspartner in einer Gaststätte in Plauen erhebliche Mengen Bier und Schnaps getrunken hatte. Die Warnung seines Kumpels, sich besser nicht ans Steuer zu setzen, hatte K. ignoriert. Auf der Heimfahrt in den Dresdner Osten war er sehr schnell unterwegs. Eine Zeugin berichtete, der VW habe sie im Zelleschen Weg mit deutlich mehr als 100 Sachen überholt. Dann sah die Frau, wie der Phaeton kurz vor der Einmündung in die Teplitzer Straße gegen irgendetwas krachte. Auf der Fahrbahn lag der 45-jährige René Q. Der Phaeton war in das Heck des Motorrollers gekracht, mit dem Q. kurz vor 21 Uhr auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz war.

René Q. war höchstens 45 Stundenkilometer schnell, mehr schaffte das Moped nicht. Die Wucht des Aufpralls muss jedoch gewaltig gewesen sein. Der 160 Kilogramm schwere Q. kam 49 Meter nach der Unfallstelle zum Liegen. Er erlitt ein sogenanntes Polytrauma – Kopf, Brust, Becken Beine, kaum ein Knochen war heil. Er verblutete, am Nachmittag des nächsten Tages erlag er seinen schweren Verletzungen.

David K. war jedoch weitergefahren – und schleifte den Roller mit, der sich unter der Front des VW verkeilt hatte. Erst nach 1,8 Kilometern hielt K. in der Gostritzer Straße, wo der Roller und das Auto in Brand geraten waren. Neben dieser verheerenden Fahrt soll K. laut Anklage noch drei weitere Male am Steuer gesessen haben, obwohl ihm im Herbst 2016 seine Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war.

David K. sitz seit der Unfallfahrt in Untersuchungshaft. Er hat früh die Verantwortung für seine Fahrt übernommen. Anfang März veröffentlichte die Sächsische Zeitung einen Brief von ihm, in dem er sein Bedauern ausdrückte und die Angehörigen um Entschuldigung bat.

Der Vorsitzende Richter Hermann Hepp-Schwab sprach von „drei Kardinalfehlern“, die K. begangen habe: Neben dem Alkohol, 1,5 Promille wurden festgestellt, sei K. viel zu schnell gefahren. Ein Verkehrsgutachter ging von mindestens 80 Sachen aus, möglicherweise deutlich mehr. Und darüber hinaus, das berichtete der Geschäftspartner, habe K. Ärger mit seiner damaligen Freundin gehabt und schon in dem Lokal dauernd mit ihr SMS-Nachrichten ausgetauscht – K. gab im Prozess zu, sogar während der Fahrt.

Im Prozess wurde bekannt, dass K. 2017 weit öfter geschäftlich Auto gefahren ist, unter anderem auch nach Köln und nach Sylt. Das mündete in eine weitere Anklage. Das Schöffengericht verurteilte den Mann neben der dramatischen Unfallfahrt auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier weiteren Fällen. Insgesamt wurde der Angeklagte zu zwei Freiheitsstrafen von insgesamt drei Jahren und acht Monaten ohne Bewährung verurteilt.

zur Startseite