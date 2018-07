Landschaften im Klinikum Mit der am Dienstag eröffneten Ausstellung des Hobbymalers Andreas Nerlich kommt Farbe in die Magistrale des Görlitzer Krankenhauses.

Die Ausstellung ist im Städtischen Klinikum in Görlitz zu sehen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Mit der am Dienstag eröffneten Ausstellung des Hobbymalers Andreas Nerlich kommt Farbe in die Magistrale des Städtischen Klinikums in Görlitz. Denn die Acrylbilder des gebürtigen Görlitzers zeigen zahlreiche Landschaftsbilder der Neißestadt und ihrer Umgebung sowie florale Motive. Denn vor allem der Variantenreichtum von Blüten hat es dem 56-Jährigen angetan, wie Melanie Freiwerth, Verantwortliche für Unternehmenskommunikation und Medien beim Städtischen Klinikum, mitteilt.

Der gelernte Elektromonteur hatte bereits zu Schulzeiten gemalt, mit Beginn seiner Ausbildung dieses Hobby jedoch hintenan gestellt. Erst seit 2012 greift Nerlich wieder zu Stift und Pinsel und spezialisierte sich auf die Acrylmalerei. Inspiration findet der Görlitzer in der Natur, bei anderen Künstlern oder im Internet. Bis September werden die 50 Bilder nun in der Magistrale zu sehen sein. Seine neuesten Werke stellt der Künstler zudem jährlich in der Kirche der Adventsgemeinde aus. (SZ)

zur Startseite