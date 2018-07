Kunstwerk aus Stroh vollendet Bis August werben nun in drei Orten ganz besondere Dampfloks für Historik Mobil.

Nun ist auch das Werbebanner an der Dampflok aus Stroh an der B178 in Oberseifersdorf dran. © SZ/Holger Gutte

Löbau-Zittau. So eine Dampflok hätte der sechsjährige Theo Herzog auch gern zum Spielen im Garten. Sein Vater Sebastian Herzog hat die nun zusammen mit seinem Mitarbeiter Jürgen Stephan am Sonnabend an der B 178 bei Oberseifersdorf vollendet. Jetzt sieht man auch, für was sie gebaut wurde. Das Kunstwerk aus Stroh soll zusammen mit zwei weiteren Exemplaren in Spitzkunnersdorf und Olbersdorf für Historik Mobil werben. Bei der Großveranstaltung vom 3. bis zum 5. August heulen im Zittauer Gebirge wieder die alten Motoren und schnaufen die historischen Dampfrösser.

Die Landfleischerei & Catering-Firma Herzog in Spitzkunnersdorf hatte schon beim Tag der Sachsen beim Gestalten des Regionalmarktes mit tollen Ideen und Kunstwerken aus Stroh auf sich aufmerksam gemacht. Deshalb bat sie auch die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (Soeg) für ihre Veranstaltung im August eine Dampflok aus Stroh zu kreieren. Zusammen mit einem regionalen Landwirtschaftsbetrieb hat das die Fleischerei Herzog nun umgesetzt.

