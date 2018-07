Kultursommer geht in nächste Runde Die Burgstadt Stolpen ist der nächste Gastgeber. Interessierte bekommen eine bunte Sommermischung geboten.

Ralph Trojahn (2.v.l.) und Helmar Nestroy sind „Die Basteifüchse“. In Stolpen sind sie keine Unbekannten. © Daniel Förster

Stolpen. Nach den Feierlichkeiten um Stolpen 800 sind es die Einwohner fast schon gewohnt, abends auszugehen. Das dürfte ihnen bei der ein oder anderen Veranstaltung innerhalb des Kultursommers gelegen kommen. Los geht es am Dienstag allerdings erst einmal 10.30 Uhr für die Ferienkinder. Im Rats- und Bürgersaal führt Bianka Heuser mit ihrer Theatermanufaktur Dresden das Figurentheater „Das singende, klingende Bäumen“ auf. Der Eintritt ist frei.

Mit einbezogen in den Kultursommer ist die Kirchgemeinde Stolpener Land. Am Mittwoch lädt die ab 18.30 Uhr zu einer Kirchenführung ein. Es soll ein entspannter abendlicher Rundgang in der Stadtkirche werden. Der Besucher erfährt auch mehr über alltägliche Redewendungen aus dem Kirchenleben. Beginn ist 18.30 Uhr an der Stadtkirche. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich die Kirchgemeinde immer.

In der Stadtbibliothek im Alten Amtsgericht, Markt 26, gibt es am Donnerstag eine Olchi-Party. Präsentiert werden unter anderem die bei Kindern beliebten muffelfurzcoolen Geschichten aus Schmuddelfing. Beginn ist 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstagabend ist Thomas Bärsch aus dem ZDF-Landesstudio Sachsen im Rats- und Bürgersaal Markt 26 zu Gast. Er liest aus seinem Buch „Das große Ganze im vielen Kleinen“. Ein Buch mit kurzen Erzählungen und Geschichten aus der Kindheit und Jugend in der DDR der 1970er- und 80er-Jahre. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Musikalisch geht es am Freitag mit dem in Stolpen bereits bekannten Duo „Die Basteifüchse“ weiter. Sie präsentieren ebenfalls im Rats- und Bürgersaal ihre eigenen Lieder zur Sächsischen Schweiz und Volkslieder sowie sächsische Lieder zum Schmunzeln. Ein ganz besonderer Ausflug in die Geschichte des VEB Landmaschinen steht unter dem Titel „Fortschritt spezial“ am 14. Juli auf dem Programm. Christian Tuschling, ehemaliger Kundendienstingenieur beim VEB Fortschritt Landmaschinen, ist mit seinem Bildervortrag zu Gast. Die Besucher erwartet eine Reminiszenz der besonderen Art. Beginn ist 19 Uhr ebenfalls im Rats- und Bürgersaal. Der Eintritt ist auch hier frei.

Was wäre ein Stolpener Kultursommer ohne die Gräfin Cosel? In diesem Jahr plaudert bei einer Führung auf der Burg Stolpen die Kammerzofe der Gräfin aus dem Nähkästchen und gibt so manche pikante Episode preis. Die spezielle Führung auf Burg Stolpen am 15. Juli beginnt 11 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person.

