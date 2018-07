Wunderschöne Stimmungen Das australische Geschwister-Duo Angus & Julia Stone lässt das Publikum in der Dresdner „Jungen Garde“ schwelgen.

Die australischen Geschwister Angus und Julia sind hierzulande noch immer ein Geheimtipp. In ihrer Heimat haben sie mit Mehrfachplatin diesen Status schon längst überschritten. Ihr einziges Deutschlandkonzert im Rahmen der aktuellen Tour gaben sie Donnerstag in der Dresdner „Jungen Garde“.

Die mitgebrachte Vorband Vancouver Sleeping Clinic muss man allerdings aushalten wollen. Musikalisch erinnert sie an eine Krankenkassen-Entspannungs-CD. Dazu jammeriger Gesang. Die drei hip gekleideten Australier spielen auf musikalisch hohem Niveau, aber durch die alles zukleisternden Synthesizer-Wolken ist es schwer zu ertragen.

Was für eine Erleichterung, als dann die Hauptband Angus & Julia Stone auf die Bühne kommt. Großartige Sounds und wunderschöne Stimmungen in jedem Song erzeugen ein Gefühl, als würde man in einem Klub in Louisiana einer Band aus Nashville zuhören. Obwohl sie von einem anderen Kontinent stammen, merkt man in jedem Ton, wie sie die amerikanische Musiktradition von Delta Blues bis Bluegrass verinnerlicht haben. Wer die Ehre hat, von Rick Rubin (Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers …) produziert zu werden, muss halt auch einfach gut sein. Die Band besteht aus Schlagzeug, Keyboard, Bass und Gitarre. Zusätzlich kommen noch Instrumente wie Geige, Hawaii-Gitarre und Trompete zum Einsatz.

Die Stimme von Angus kann mit Größen wie Chris Stapleton durchaus mithalten. Seine zwei Jahre ältere Schwester Julia hat nicht immer die gleiche emotionale Tiefe in ihren Solostücken wie er, ist aber als zweite Stimme die perfekte Ergänzung. Und sie spielt wunderbar weich Trompete. Besonders beeindruckend ein Lied, das die Geschwister nur zu zweit spielen. Es geht um eine verlorene Liebe in Kalifornien, geschrieben am Battery Park in Manhattan. Dort kann man die Freiheitsstatue sehen. Die Freiheit von etwas ist halt auch immer die Freiheit zu etwas. Der Verlust als gewünschter Neuanfang. Nach zwei Zugaben mit ganzer Besetzung ist das Publikum dann vollgesogen mit Eindrücken und rundum zufrieden.

Hoffentlich schafft es der hiesige Veranstalter Aust Konzerte auch bei der nächsten Tour, diese tolle Band für ein Konzert nach Dresden zu locken.

