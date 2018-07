Wie erobert man eine Stadt?

Alexander Dettmar malte diese Ansicht von Meißen im vergangenen Jahr, als er sich mehrmals für längere Zeit in der Stadt aufhielt. Eigentlich ist er ein Nordlicht, liebt die Backsteingotik. Der Norden liegt ihm, aber er braucht die Begegnungen mit anderen Regionen, mit einem anderen Lebensgefühl, um sich als Pleinairmaler weiterzuentwickeln. Zu Hause ist der Künstler in Berlin. © SBG

Der Mann ist gut unterwegs zwischen Rostock und Rom. In vielen Städten hat er sein Malzeug ausgepackt. Groß müssen diese Städte nicht sein, in denen er Quartier nimmt, aber alt. Die Häuser, die Alexander Dettmar malt, müssen eine Geschichte haben. „Ich mag auch moderne Architektur“, sagt er, „aber nicht, um sie darzustellen.“ Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der Berliner Pleinairmaler in Meißen Station machte. Sein Atelier ist die Straße, Sommer wie Winter. Quartier bezog er auf der Albrechtsburg. Die Stadt hat der 65-Jährige sich „von Weg zu Weg, von Gasse zu Gasse, von Hinterhaus zu Hinterhaus“ erobert. „Meißen ist eine fröhliche, ziselierte alte Stadt mit Weinbergen, mit vielen Treppen, mit dem wuchtigen Dom und dem Burgberg“, meint er. „Den Blick von oben auf die roten Dächer muss ich noch malen“, erzählt er und schwärmt von der Geschlossenheit der Meißener Dachlandschaft. „Es ist der schönste Blick der Welt!“ Als der Künstler merkt, dass er vielleicht ein klein wenig übertreibt, fügt er hinzu: „Auch der Blick von der anderen Elbseite auf die Burg ist schön, aber der ist nicht zu malen.“

Barlach-Preisträger trifft Barlach

Dettmar rückt in seinen Bildern nah ran an die Häuser, ergründet ihren Charakter. Er abstrahiert das Gesehene, vereinfacht, rückt zurecht, fügt hinzu, lässt weg, bis aus der Realität Kunst wird. Die Orte, an denen er arbeitet, sind wiedererkennbar. Doch sie sind menschenleer.

Für die Besiedlung seiner Ausstellung sorgen nicht nur die Besucher. Dettmar hat sich keinen Geringeren als Compagnon ausgewählt als den bedeutenden Bildhauer Ernst Barlach (1870 – 1938). Aus dessen reichem Schaffen sucht der Barlach-Preisträger Dettmar je nach Stadt und Ausstellungsraum und Verfügbarkeit aus dem Fundus der Ernst-Barlach-Museumsgesellschaft Hamburg die passenden Figuren aus. Nun hockt der bronzene „Buchleser“ im Zwickel zwischen zwei Meißen-Ansichten, rechts und links von ihm der Burgberg und die Albrechtsburg, rechts und links davon je ein Fenster mit Ausblicken über die Elbe.

Barlachs erschöpfte „Alte“ hat sich in Rom niedergelassen, ein „Spaziergänger“ von der Statur eines Martin Luther marschiert durch Passau, und das „Schlafende Bauernpaar“ hat sich vor den Toren von Rostock niedergelegt. Das Bauernpaar ist aus Böttgersteinzeug. Es gibt auch Figuren aus Meissener Porzellan, die in den 1920er-Jahren entstanden, als Ernst Barlach für die Porzellanmanufaktur arbeitete.

„Jede Stadt, die ich erobert, in der ich gemalt habe, wird auch ein Teil von mir. Dann geht eine innere Tür auf“, sagt er. Das hat freilich auch mit den Menschen zu tun, denen Dettmar begegnet, mit der Kultur, den Malern, die in den Orten zu Hause waren und sind. In Halle an der Saale ließ er sich auf Lyonel Feininger ein, der einst die Stadt und den Dom oft gemalt hatte.

In Dresden ist es Jan Vermeer in der Gemäldegalerie, zu dem Dettmar gern pilgert: „Wenn ich an Dresden denke, denke ich an das Gelb von Vermeer.“ Das leuchtend gelbe Jäckchen der jungen Frau in Vermeers Gemälde „Bei der Kupplerin“ hat es ihm angetan. So ein Gelb gibt es in seinen Gemälden nicht. Aber ein Rot, das manchmal leuchtet, als wäre es ein Edelstein.

In dunkles Rot getaucht hat er auch die Häuser am Dresdner Neumarkt, die die Frauenkirche einrahmen. Kirchen gibt es viele in Dettmars Städtebildern. Synagogen sind sogar ein eigener Werkkomplex, der jetzt in der Evangelischen Akademie in Meißen ausgestellt ist. Aber nun hat er sich doch tatsächlich von einem Touristenhotspot einfangen lassen. Die Farbe auf diesen Bildern ist noch nicht trocken. Dettmar scheint noch unschlüssig, wohin ihn das führt. Ob vielleicht auch Dresden den Maler für länger fesseln kann?

Ausstellung „Zwiesprache. Ernst Barlach & Alexander Dettmar“ bis 22. Juli in der Albrechtsburg Meißen, geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr.

In der Evangelischen Akademie in Meißen sind Dettmars „Steinerne Erinnerungen“, seine Bilder von Synagogen, zu sehen.

