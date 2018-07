War das eine Dünnschnabelmöwe im Winterkleid? David Lindo schildert das Vogelbeobachten in aller Welt voller Begeisterung. Doch die überträgt sich nicht so leicht.

Ein Fest für den „Birder“, die Dünnschnabelmöwe im Flug. Foto: Featherbase/Thomas Hochebner

Dorngrasmücke, Zilpzalpe, Trauerschnäpper, Flussregenpfeifer … das kann für einen Unkundigen so ziemlich alles sein, vom Insekt bis zum Musikinstrument. Die Schöpfer dieser Vogelbezeichnungen müssen fantasievolle Menschen gewesen sein. Genau wie David Lindo, der ihre Namen jetzt auf seinen Listen vermerkt. Der Brite ist „Urban Birder“, er beobachtet Vögel in Städten und deren unmittelbarer Umgebung. „Urban Birding“ ist sein erstes Buch.

Dass Lindo seinen Job von ganzem Herzen liebt und vor Begeisterung für seine gefiederten Gesuchten nur so sprüht, merkt man dem Buch durchweg an. Er steigert sich sogar in die Poesie, sobald er etwa einen Kanadakranich beschreibt als „vogelgewordene Verkörperung von Anmut. Die schwarz-weißen Eltern mit den bräunlichen Jungtieren wirkten vor dem Hintergrund des Himmels wie ein Ölgemälde.“

David Lindo geht völlig in seiner Berufung auf. Leider bleibt seine Begeisterung auf den Buchseiten haften. Er vermag es nicht, auch den vogelunkundigen Leser gänzlich zur gefiederten Liebe zu verführen. Auf seiner Jagd einmal über den Globus streut Lindo nebst netter kleiner Anekdoten Unmengen an Vogelnamen ein, die zwar großartig klingen – siehe oben. Doch sagen sie jemandem nicht viel, der weder um ihr Aussehen noch um ihr Vorkommen weiß. Kleine Zeichnungen am Seitenrand helfen ein wenig, aber nicht zum entscheidenden Schritt. „Stell dir einen Kleiber von der Größe einer Singdrossel vor, und du weißt, was ich meine“, erklärt Lindo etwa. Wer nun aber keine Ahnung hat, wie groß eine Singdrossel ist oder wie ein Kleiber aussieht, den verliert Lindo recht schnell. Auch seine aufgeregten Gedanken („Handelte es sich womöglich um eine Dünnschnabelmöwe im Winterkleid?“) prallen häufig ab an jemandem, der eben nicht weiß, was denn nun wäre, wenn es sich tatsächlich um eine Dünnschnabelmöwe im Winterkleid handelte. Die Botschaft des Buches ist schnell klar: zum Vögelbeobachten muss man nicht die Stadt verlassen. Es ist auch spannend, wie viele „Ornis“ – Ornithologen, also Vogelkundler – es gibt und dass man sie in Finnland „Finder“ nennt. Und mit Sicherheit empfindet ein echter Liebhaber dieses Buch auch als wohlverdiente Hymne ans gefiederte Volk. Aber Lindos Ziel ist es eben auch, neue Mitglieder zum „Urban Birding“ zu bewegen. Und an dieser zugegebenermaßen schwierigen Aufgabe hat er sich dann doch ein wenig vergriffen.

Seine unkomplizierte Art und das Duzen des Lesers machen das Buch zweifellos zur lockeren Unterhaltung, und wenn die eigene Heimatstadt zufällig unter die von ihm besuchten urbanen Vogelparadiesen zählt, dann ist das natürlich ebenso interessant. Trotzdem tut es nicht weh, die Sache am Ende aus der Hand zu legen. Und wer danach hochschaut, sieht meistens eh nur die Vogelarten, die ihm auch vorher schon bekannt waren.

David Lindo: Urban Birding. Franckh Kosmos Verlag, 352 S., 20 Euro

zur Startseite