Nach dem Läuten der Sturmglocken: Stille Zum Ausklang der Saison zelebrieren Michael Sanderling und die Dresdner Philharmonie Schostakowitschs Elfte.

Nun also endete die erste komplette Spielzeit der Dresdner Philharmonie im neuen Saal, im akustischen Zauberkästchen. Die Saison im Kulturpalast bot eine Fülle starker Erlebnisse und zum Schluss ein Konzert, das in Gänsehaut ausklang. Mit einem Schostakowitsch, der so ergreifend und überwältigend war, dass nach dem Verstummen der Sturmglocken zunächst fassungslose Stille herrschte, bis Jubel sich Bahn brach, riesiger Beifall eine Ausnahmeleistung würdigte. Mit dieser Interpretation der 11. Sinfonie, der russischen Revolution von 1905 und ihren Opfern gewidmet, hat die Philharmonie sich durchaus ein weiteres Denkmal gesetzt. Michael Sanderling dringt bei Schostakowitsch tiefer als andere vor. Er gehört zu den wenigen Dirigenten, die hier schier maßlose Trauer und entfesselte Aggressionen, das gigantische Wechselspiel von Licht und Schatten, von Verzweiflung und Wut, von Feinsinn und Grobschlacht unpathetisch auszubalancieren wissen.

Die Konzerte des Wochenendes waren ausverkauft, und auch für jene der kommenden Spielzeit, bei denen der 2019 scheidende Chef am Pult stehen wird, gibt es kaum noch Karten. Das Dresdner Publikum weiß um Sanderlings Qualitäten. Die Intrigen, denen er bisweilen ausgesetzt war, und nicht zuletzt das schäbige Nachtreten des früheren Intendanten Anselm Rose haben seiner künstlerischen Kraft nichts anhaben können. Abende wie dieser brennen sich unauslöschlich ein.

Zwischen hauchzart und brachial

Das Konzert am Sonnabend begann mit Mozarts B-Dur-Klavierkonzert. Zwar wurde es nur neun Monate vor seinem plötzlichen Tod 1791 uraufgeführt und war sein letzter Beitrag zur Gattung, doch es wie Biograf Wolfgang Hildesheimer als „verklärten Abgesang“ zu sehen, wirkt etwas bemüht. Solist Sunwook Kim aus Seoul deutete das überaus lebendige Werk als facettenreichen Dialog mit seinem Flügel und dem hier in kleiner Besetzung und mit schlankem Ton aufspielenden Orchester. Sein Verzicht auf äußerlichen Glanz hatte viel für sich. Selbst im heiteren Rondo, in dem das Lied „Sehnsucht nach dem Frühling“ anklingt, hielt er sich fein zurück. Der Solo-Zugabe, dem Andante cantabile aus Beethovens „Pathétique“, gönnte der 30-Jährige etwas romantischen Schmelz.

Dann Schostakowitschs Elfte von 1957, vier Sätze ohne Pause, mit schweren Klanggirlanden, in die leitmotivisch die Melodien von Revolutionsliedern wie „Wütet nur, Tyrannen“, „Unsterbliche Opfer“ und der „Warschawjanka“ eingeflochten sind. Beeindruckend, wie Sanderling die zwischen Hauchzartem und Brachialem pendelnde extreme Dynamik dieses von beflissenen Kritikern als „plakativer sozialistischer Realismus“ und „heikel“ geschmähten Meisterwerkes auslotet. Eine Botschaft jenseits aller Ideologien wurde im ergreifenden Englischhorn-Solo von Isabel Kern spürbar: Die Hoffnungen und Sehnsüchte des Einzelnen erweisen sich, zumindest in der Kunst, als der Gewalt überlegen. Das Fragile erscheint uns noch verletzlicher, wenn wir begreifen, wie monströs die Bedrohungen sind. Am Ende fährt das Läuten der Sturmglocken bis ins Mark. Gebt acht, Menschen, gebt acht!

zur Startseite