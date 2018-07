Mit der SZ zu den Filmnächten

Am Dienstag präsentiert die SZ bei den Filmnächten am Elbufer das Hollywood-Musical „The Greatest Showman“. Es ist die Geschichte des Unterhaltungspioniers Barnum, der unter kuriosen Bedingungen zum Erfinder des Zirkus wurde. Wer die ddvplus-App auf dem Handy hat und im Programmheft auf Seite 6 schaut, kann eventuell kostenlos Popcorn dazu futtern. Wir verschenken 10 x 2 Tickets an die ersten Leser, die bis 15 Uhr eine Mail mit dem Begriff „Showman“ schicken an:

sz.magazin@ddv-mediengruppe.de

