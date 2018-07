Macho setzt auf Rollstuhl-Masche

Was ist nun besser? Wenn ein Film stark beginnt, sich dann dem Nachlassen ergibt oder wenn er sich über schwache 30 Minuten hangelt und fortan doch noch seinen Ton findet? Bei Variante eins baut sich unaufhaltsamer Frust auf, bei der zweiten steigt der Saal zeitig aus. Bringt also beides nichts.

Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Frank Dubosc tendiert trotzdem zu Variante zwei. In „Liebe bringt alles ins Rollen“ wirft er lange Zeit einfach nur mit allen Klischees einer Boulevardkomödie um sich. Als Jocelyn spielt er selbst einen urtypisch gebügelten Macho, der Geld, Eitelkeit und seine ansehnliche Statur ausstellt. Zudem ist der Endvierziger notorischer Lügner und bindungsunfähiger Single. Als dieser Gockel de France nach dem Tod seiner Mutter in deren Rollstuhl sitzt und ihren Lieblingshit hört, überrascht ihn die neue, natürlich schöne und prallbusige Nachbarin dabei. Jocelyn gibt vor, wirklich gelähmt zu sein. Was er nicht wissen kann, ist, dass die Nachbarin eine fesche Schwester namens Florence mit echten körperlichen Einschränkungen hat. Verkupplung droht. Also: Rollstuhl in den winzigen Kofferraum des Porsche geladen und ab aufs Land zum Familienkaffee! Der Schreck kommt gewiss.

Dass die Franzosen manchmal US-Amerikaner sind, beweisen sie im Kino immer häufiger. Duboscs (später) so beschwingte wie (stets) harmlose Romantik-Komödie reißt keinen Baum aus den Alleen in Richtung Paris, lehnt jeden Ansatz von Tiefgang ab und will mit ein paar wirklich netten semifinalen Ideen und Wendungen einfach nur zerstreuen. Das ist wenig genug. Die Hauptrolle verliert Frank Dubosc allerdings an Alexandra Lamy.

