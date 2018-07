Lebenskünstler auf dünnem Seil

„Meine Heldinnen haben auch nie ein Schmerzmittel dabei", sagt Terézia Mora, die schreibend an Grenzen geht.

Abel Nema ist ein ganz armer Hund. Er beherrscht zehn Sprachen und kann sich doch nicht verständlich machen. Die Frauen umschmeicheln ihn, aber er kann sie nicht lieben. Er ist einer, der nichts hat, der nicht heimisch wird in der Fremde – und damit ist dieser stets schwarz gekleidete verunsicherte Mann aus dem Osten die ideale Figur für die Schriftstellerin Terézia Mora. Im Roman „Alle Tage“ erzählt sie sein Schicksal. Sie hat einen Nerv für die Leute am Rand, für die Überzähligen und die Außenseiter, für die Landstreicher und die Lebenskünstler auf dünnem Seil. Damit trifft sie „schmerzlich den Nerv unserer Zeit“, meint die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die der Autorin in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis verleiht. Mit Büchners bekanntester Dramenfigur, dem armen Woyzeck, habe sie sich sofort identifiziert, als sie 1990 zum Studieren nach Berlin kam, sagt Terézia Mora.

Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Preisträger waren unter anderem Günter Grass, Volker Braun, Sibylle Lewitscharoff und zuletzt Marcel Beyer und Jan Wagner.

Wo sich der Schmerz zeigt

Es ist nicht der erste Lorbeerkranz für die 47-jährige Schriftstellerin, und es wird nicht der letzte sein, und jeden einzelnen hat sie mehr als verdient. Sie kann ebenso harte Szenen schreiben wie heiter-flapsige, ebenso analytische wie schwarzkomische und herzrührende. Sie experimentiert mit wechselnden und oft überraschenden Erzählperspektiven. Sie komponiert ihre Texte wie eine komplizierte Architektur. „Ich kann nicht lossprechen, bevor ich nicht weiß, was zuerst kommt und was danach“, sagte sie in ihrer Frankfurter Poetik-Vorlesung. Manchmal dauert es Jahre, bis sie das Ordnungsprinzip gefunden hat, das zu einem bestimmten Stoff passt. Deshalb ähnelt keines ihrer Bücher dem anderen.

Für den einsamen Abel Nema, der aus dem heimatlichen Dickicht in ein fremdes deutsches Dickicht gerät, baut sie ein Labyrinth mit Pfaden, Durchgängen und Kehren. Der Roman beginnt damit, dass der Mann an einem Sonnabendmorgen zu Herbstbeginn kopfüber von einem Klettergerüst hängt. Der Befund ist eindeutig. Abel Nema hat den Boden unter den Füßen verloren. „Ich habe eine Schwäche für Metaphern, auch für Motive, die konsequent durchgezogen werden, meist mit biblischen Verweisen“, sagt Terézia Mora in einem SZ-Gespräch. Nema selbst ist der personifizierte Verweis. Rückwärts gelesen heißt sein Name: Amen.

Sobald es gefährlich wird, ergreift er die Flucht. Sein Herkunftsland ist inzwischen aufgeteilt in mehrere Länder. Die Autorin schildert Szenen voller Gewalt. Sie konfrontiert den Leser direkt damit, sie hält nichts von Andeutungen. „Ich bin der Meinung, man muss ihm etwas vorlegen, was er überhaupt nicht wissen will, wogegen er sich sträubt, was ihm wehtut. Genau da muss er durch. Mein Leben besteht auch nicht nur aus dem, was ich will.“

Es ist eine Frage, die sie immer neu umtreibt: Wie ist der Gewalt in der Welt mit literarischen Mitteln zu begegnen? Was lässt sich gerade noch sagen? Wann geht die Darstellung des Drastischen zu weit? Wo beginnt der Tabubruch? Ihre Erfahrung: „Wo sich der Schmerz zeigt, ist etwas Wichtiges.“ Der Schmerz zeigt sich für die Autorin im Krieg, aber auch im gewöhnlichen Alltag. Sie braucht nur zu beobachten. Sie beobachtet die Kettenraucherin, die nicht stillsitzen kann. Den Penner mit dem Bettelbecher, der die Vorübergehenden beschimpft. Die junge Frau mit den vernarbten Schnitten am Unterarm. Wenn Terézia Mora über Menschen schreibt, die sich selbst oder anderen Gewalt antun, dann benutzt sie eine Sprache, die gerade nicht roh klingt. „Mache das Gegenprogramm.“ Bloß kein Naturalismus.

Die Autorin dehnt und biegt sich das Deutsche zurecht. Sie ist in Ungarn geboren und in einem Dorf nahe der österreichischen Grenze zweisprachig aufgewachsen. Ihr Ungarisch, sagt sie, hätte zur Literatursprache nicht gereicht. Heute reicht es wunderbar, um hiesigen Lesern große ungarische Schriftsteller zu vermitteln. Terézia Mora übersetzte unter anderem die Bücher von Péter Esterházy, darunter sein vielfach verschachteltes Hauptwerk „Harmonia Caelestis“. Im Herbst erscheint in ihrer Übertragung „Der Kadaverräumer“ von Zoltán Danyi, ein Roman über ein Räumkommando an der ungarisch-serbischen Grenze. In einem mitreißenden Redestrom treibt der Erzähler von einem traumatischen Schauplatz zum nächsten.

Die Arbeit als Übersetzerin hat das Sprachbewusstsein der Autorin geschärft. „Ich mache kein Yoga und keinen Triathlon, sondern übersetze, um fit zu bleiben für das Schreiben. Man lernt immer von anderen Autoren. Wie wir wissen, wird Literatur aus anderer Literatur gemacht.“ Der genial begabte Abel Nema im Roman „Alle Tage“ denkt manchmal, dass er als Dolmetscher Einfluss nehmen könnte auf den Gang der Welt, indem er die eine Nuance der anderen vorzieht. Solche Allmachtsfantasien sind das Beste an der Literatur. Alles scheint möglich zu sein.

Terézia Mora beherrscht die große Form des Romans genauso mustergültig wie die kleine Form der Erzählung. Sie studierte Hungarologie und Theaterwissenschaft an der Humboldt-Universität, erwarb das Drehbuch-Diplom der Deutschen Film- und Fernsehakademie und lebt heute mit ihrer Familie in Berlin-Pankow. Gleich mit ihrer ersten Geschichte gewann sie den Wettbewerb für Nachwuchsschriftsteller „Open Mike“.

Wie Bewohner fremder Planeten

Häufig erzählt sie von Menschen, die sich wortlos in alles fügen, was ihnen widerfährt. Sie bescheiden sich wie die Studentin in London, die meint: „Schreiben, gehen, schlafen, das ist ein gutes Leben.“ Sie sieht aus dem einzigen Zimmerfenster auf Baumkrone und Uferweg. „Was braucht ein Mensch mehr.“ Der Anwalt, der die Zimmer im Haus seiner verstorbenen Eltern vermietet, behauptet: „Ich komme zurecht.“ Dabei liegt sein Gewinn unter dem Existenzminimum, und seine Geliebte ist auf und davon.

Die Studentin und der Anwalt spielen eine Rolle im jüngsten Erzählband der Autorin „Die Liebe unter Aliens“. Die Figuren kreisen umeinander wie Bewohner von fremden Planeten. Selten gibt es präzise Angaben zu Ort und Zeit. Namen wie aus der Tagesschau findet Terézia Mora nur irritierend. Zurzeit arbeitet sie am letzten Band einer Trilogie. Hauptfigur ist der dickliche, sanftmütige Darius Kopp. Im Auftrag einer weltweit tätigen Firma eilt er mit seinem Laptopköfferchen von Kunde zu Kunde, um drahtlose Netzwerke zu verkaufen. Der Suizid seiner Ehefrau Flora wirft ihn aus der Bahn – und noch mehr der Seelennotstandsbericht, den sie in ihren Computer tippte. „Ich bejahe das Leben nicht“, so Floras bitteres Fazit.

Die beiden Romane „Der einzige Mann auf dem Kontinent“ und „Das Ungeheuer“ zeigen Terézia Mora auf einem Höhepunkt ihrer Meisterschaft: psychologisch einfühlsam, scharfsinnig zeitkritisch und raffiniert vielstimmig. Kaum vorstellbar, wie sich das noch steigern lässt.

