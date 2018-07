Komische Aussichten „Freibier wird teurer“ orakelt die Herkuleskeule und zieht eine irrwitzige Politshow ab.

Jürgen Stegmann, Birgit Schaller und Hannes Sell (v.l.n.r.) sinnieren in einer Erzgebirgskneipe über das teurer werdende Freibier. © HL BOEHME

Die Kabarettisten der Dresdner Herkuleskeule trauen sich was. Sie holen Jesus auf die Bühne. Erst in einem Gedicht von Erich Kästner und zuletzt in Gestalt von Jürgen Stegmann. Kästner schrieb, Jesus hat umsonst gelebt: „Die Menschen wurden nicht gescheit“ und alles bleibt beim Alten. Stegmann setzt die Dornenkrone auf und meint: „Ich hab früher Lahme einfach geheilt. Heute müsste ich erst fragen: Privat versichert oder Kasse?“.

Im Programm „Freibier wird teurer“ denkt die Keule über die Zukunft nach: bissig, klug, selbstkritisch, ratlos, aber nicht hoffnungslos. Am Donnerstag gab es die mit Bravos aufgenommene Premiere im Keller des Kulturpalastes. Es ist die 50. Herkuleskeulenproduktion von Autor Wolfgang Schaller, gemeinsam mit Matthias Nagatis führt er auch Regie. Schaller weiß, dass es unmöglich ist, die aus den Fugen geratene Welt kabarettistisch in den Griff zu kriegen. Er macht in scharfen politischen Texten und intelligenten Wortspielen das Beste daraus, findet Unterstützung bei weiteren Autoren. Moral, Solidarität, Aufklärung sind für ihn keine Floskeln, auch wenn ihn mancher deshalb für gestrig hält.

Wer heute einen Saal füllen und das Publikum bei der Stange halten will, kann kaum auf schnelle Lacher und vergnügliche Unterhaltung verzichten. Auf die Mischung kommt es an, und die ist gelungen! Auch wenn zu viel Mitmach-Kanon gefordert wird. Die Akteure ziehen eine irrwitzige Politshow ab. Sie nehmen Seehofer, Söder und Spahn zur Brust und fühlen mit der Kanzlerin. Gauland und die AfD werden auf den rechten Weg gewiesen, Kriegsgewinnler beim Namen genannt. „Ein jeder Bombensatz schafft einen Arbeitsplatz.“ Großartig der fulminante Ritt durch die deutsche Geschichte, die als gut getimte Fußballreportage geschildert wird.

Gespielt wird im Bühnenbild einer kleinen Kneipe mit Showtreppe, Hängeleuchte, Tisch und Stühlen. Hinter dem Kneipenvorhang sitzen die Musiker Jens Wagner und Volker Fiebig. Sie treten mehrmals ins Rampenlicht, schlüpfen in die Rollen von wilden Jägern und erzgebirgischen Heimatsängern. Birgit Schaller ist der Hingucker des Abends: Lüsterne Dame mit S-Fehler, Brecht-Diva mit Sexappeal, holländische Moderatorin mit Süßraspel-Syndrom. Riesenbeifall, wenn sie als Helga Hahnemann „Wo ist mein Geld nur geblieben?“ mit gepfeffertem Neutext anstimmt. Im Clownskostüm denkt Birgit Schaller im Armstrong-Sound über die „Wundervolle Welt“ nach. Sanft und mit Zorn erzählt sie von verlorenen Utopien, wachsendem Wohlstandsmüll und einer kalten Roboter-Zukunft. Statt mit künstlicher Intelligenz sollten wir es „erst einmal mit unserer natürlichen Intelligenz versuchen“.

Der junge Hannes Sell überrascht nach seinem wortbetonten Keulen-Einstieg in der „Ballastrevue“ diesmal mit talentvollen musikalischen Einlagen. Extra-Beifall gibt es für das gallige Nierenlied, das er in der Art von Max Raabe elegant vorträgt. Ob als Bundeswehrsoldat im Terroreinsatz oder unverdrossener Kanon-Animateur: Sell ist enthusiastisch bei der Sache, hat als Kabarettist an Statur gewonnen. Neu im Ensemble ist Jürgen Stegmann, bekannt als Schauspieler von den Landesbühnen Sachsen. Er hat das Zeug, als bodenständiger Sachse in die großen Fußstapfen von Glauche, Stumph und Bursche zu treten. Ganz Schlitzohr, reißt er die hintergründigsten Pointen. Nach der Zukunft befragt, sagt sein Jesus: „Nagelt mich nicht fest.“

„Arzgebirg, wie bist du schie“, heißt es beim bejubelten Gesang der Hutzenabendtruppe, die an die legendären „Vugelbeer-Bambinos“ aus der Keulen-Frühzeit erinnern. So gemütlich wie einst ist es im Erzgebirge, wo Arzt, Bus und Konsum fehlen, schon lange nicht mehr. Doch die Trachtensänger lassen sich was einfallen: „Gunters Frau müss mer uns teilen, weils bei uns ze wenig gibt.“ Das Lachen im Saal will nicht enden. Nüscht wie hin ins neue Programm der Herkuleskeule, die noch eine muskelstramme Überraschung bereithält.

Wieder am 3., 4., 6., 7., 10.-13. 7. sowie vom 21.-25.8. Kartentelefon: 0351/492 55 55

