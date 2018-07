Gewinne verschieben im Kunstschnee Zwischen Konzernen und Politikern: Im Staatsschauspiel Dresden rangeln die Darsteller des Schweizer Gastspiels von Rimini Protokoll um die Macht.

Cecile Molinier, ehemalige UNO-Direktorin, soll den Zuschauern helfen, Einfluss auf die internationale Politik zu nehmen. © Tanja Dorendorf / T+T Fotografie

Gemeinsam stehen sie im Kunstschnee. Es ist eine interessante Truppe, die da auf der Bühne im Staatsschauspiel zusammenkommt: Ein Landammann, also das schweizerische Pendant zum Bürgermeister, eine frühere Direktorin des UNO-Entwicklungsprogramms UNDP, ein Arzt, ein Soziologe und eine Frauenrechtlerin. Im normalen Leben, im Alltag, würden sie wohl so nicht aufeinandertreffen. Das Dokumentartheaterkollektiv Rimini Protokoll und das Schauspielhaus Zürich aber haben sie auf die Bühne geholt.

Staat 4, Weltzustand Davos, nennt sich das letzte Stück der Reihe. Darin werden Fragen aufgeworfen: Was leistet eigentlich noch der Staat? Wie viel Macht haben denn heutzutage noch Politiker? Welche Rolle spielen Konzerne? Wer zieht an den Strippen – welche Akteure und Netzwerke gewinnen in der Postdemokratie an Einfluss? In wessen Sinne handelt da eigentlich wer?

Die Bühne ist zur Arena umgebaut, in der die Darsteller beim Eishockeyspielen um Macht rangeln. Der Schauplatz ist umsäumt von einer Berglandschaft: Es ist Weltwirtschaftsforum in dem schweizerischen Alpenstädtchen Davos.

Dabei werden nicht nur Experten zu Schauspielern, sondern auch das Publikum. Unter jedem Stuhl befindet sich deshalb eine Konferenzmappe. Auf der Bühne steht kein Wirtschaftsboss – dafür werden die Zuschauer zu Konzernchefs oder Journalisten. Cecile Molinier „kann Ihnen helfen, Einfluss auf die internationale Politik zu nehmen“, sagt der Soziologe Ganga Jey Aratnam.

Akribische Recherche

Die Experten beleuchten das Treiben jeweils aus ihrer Sicht: Wichtige Hände schütteln und sein Können unter Beweis zu stellen, bedeutet das zum Beispiel für den Davoser Landammann. Zu wenige Frauen sind Wirtschaftsbosse, heißt das für die Aktivistin. Ein tolles Untersuchungsfeld für seine Studien zu Verflechtungen von Politik und Wirtschaft, das stellen die vielen Unternehmer für den Soziologen dar. Und so trägt an diesem Abend jeder einen Teil seiner Erfahrungen bei.

Weltzustand Davos gewinnt und verliert zugleich durch diese akribische Recherche, die dem Stück vorausgegangen ist. Der Soziologe zum Beispiel erzählt vom Rohstoffkonzern Glencore. Mehrere Hundert Tonnen Kupfer exportiere das Unternehmen jährlich an die Schweiz. Der Bergstaat jedoch importiere nur einige Kilogramm. „Profit Shifting“, erklärt der Soziologe: Gewinnverschiebungen durch multinationale Konzerne, um Steuern zu umgehen. Immer wieder picken sich die Darsteller an diesem Abend Unternehmer heraus, erzählen von Nestlé, Amazon, Monsanto.

Die Zuschauenden bekommen Fakten über Fakten serviert, die sie ohne Notizblock wohl kaum behalten können. Umsätze, Bruttoinlandsprodukte, Kosten. Vielleicht ist es ein beabsichtigter Effekt, diese Unübersichtlichkeit, doch am Ende bleibt durch die Überfrachtung wenig haften und nicht alle Zusammenhänge werden klar. Jeder Zuschauer hält Aktienkurven in die Luft. Das Mitmachen hebt die Laune – doch wer merkt sich schon all die Kurven oder kann daraus so schnell Tendenzen erkennen? Es ist leicht, durch das aufwendige Bühnenbild das Publikum zu begeistern. Im Gegensatz zu Staat 2, in dem die Bühne zur Großbaustelle wurde, springt der Funke jedoch weniger über.

Ein riesiger Pluspunkt: Der Unglauben darüber, dass da tatsächlich der Davoser Landammann mitmacht. Und dass wirklich eine UNDP-Mitarbeiterin auf der Bühne in Dresden steht. Eine, die ein altes Foto mitgebracht hat, auf dem sie mit Politikern spricht – im Hintergrund drei Männer, deren Blick Bände spricht: Worüber zum Teufel reden die gerade? Es ist eine Frau, die offen über die Zeit redet, in der sie Geschenke an afrikanische Staatsmänner übergab, von denen man in Deutschland noch nicht viel gehört hat – und die in Davos unterrepräsentiert sind. Diese Momente sind das Schmankerl des Abends.

