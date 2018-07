„Fernseher aus, Sternschnuppen an“ Hoyerswerda ehrt den Liedermacher Gerhard Gundermann. Witwe und Tochter sind dabei – und ein Überraschungsgast.

zurück Bild 1 von 2 weiter Conny und Linda Gundermann sind in Hoyerswerda zu Gast. Die Kulturfabrik ehrt ihren Mann und Vater, den Baggerfahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann. Anlass ist dessen 20. Todestag, an dem auch „Gundermanns Schaltzentrale“ in Betrieb genommen wurde, ein multimediales Info-Terminal mit Zitaten, Fotos und Filmen. © Wolfgang Wittchen Conny und Linda Gundermann sind in Hoyerswerda zu Gast. Die Kulturfabrik ehrt ihren Mann und Vater, den Baggerfahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann. Anlass ist dessen 20. Todestag, an dem auch „Gundermanns Schaltzentrale“ in Betrieb genommen wurde, ein multimediales Info-Terminal mit Zitaten, Fotos und Filmen.

Linda Gundermann bekam für den Kinofilm extra Locken.

So ein schönes Lied: „Der Mond ist aufgegangen“ haben Mutter und Tochter gemeinsam gesungen. Der Baggerfahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann war begeistert. „Den Text kann man in einer Million Jahren nicht besser schreiben“, hat er gesagt. Das Lied gefiel ihm so gut, dass er eine Platte mit deutschen Volksliedern aufnehmen wollte. Im April 1998 hat er davon erzählt. Zwei Monate später starb er an Hirnschlag – mit 43 Jahren. Seine Tochter Linda war damals sechs Jahre. Und nun, 20 Jahre später, steht sie mit ihrer Mutter in der Kulturfabrik in Hoyerswerda. Es gibt ein großes Programm zu Ehren von Gerhard Gundermann. Witwe und Tochter haben einen Überraschungsgast mitgebracht. Doch zuerst werden sie selber überrascht. Sie stehen vor „Gundermanns Schaltzentrale“. Ihr Mann und Vater wird lebendig.

Filme laufen, Fotos sind zu sehen und Lieder zu hören. „Fernseher aus, Sternschnuppen an“ wird als Zitat eingeblendet. Und dass Gerhard Gundermann mit seiner Brigade Feuerstein 1981 im DDR-Fernsehen aufgetreten ist. Er und seine Frau Conny gingen auf die gleiche Schule in Hoyerswerda und waren dort schon zusammen in der Singegruppe.

Kaltwelle wie zu DDR-Zeiten

„Wir haben immer gesungen zu Hause“, erinnert sich Tochter Linda. „Kinderlieder, Volkslieder natürlich, das haben wir gern gemacht, mit großer Leidenschaft“, ergänzt ihre Mutter. Heute leben beide in Berlin. Die Tochter hat sogar ein eigenes Lied. „Linda“ ist in ihrem ersten Lebensjahr entstanden, erzählt die Mutter. Die Tochter kann sich nicht daran erinnern, wann sie es zum ersten Mal gehört hat. Aber gerade bekam die angehende Lehrerin wieder „Linda“ zu hören – in einem Film über Gundermann von Andreas Dresen, der im August ins Kino kommt. Linda Gundermann hat selbst mitgemacht. Genau in der Szene, in der das Lied gespielt wird, steht die echte Linda im Publikum: „Was aber nur die Leute wissen, die Linda kennen“, sagt ihre Mutter. Damit die 26-Jährige gut in die 1980er-Jahre passt, hat sie eine Dauerwelle bekommen, so wie sie damals viele Frauen in der DDR trugen. Für den Film waren es aber keine Locken, die wochenlang hielten, sondern nur welche für einen Tag. „Das fand ich sehr lustig“, sagt sie. Auch ihre Mutter war bei einigen Filmaufnahmen dabei. Bei den Bildern bekam mancher eine Gänsehaut, so ähnlich wurde der Schauspieler Alexander Scheer seiner Figur. So ging es auch der Witwe: „Am Anfang schon“, sagt sie, „er ist ihm sehr ähnlich“. Der Schauspieler hat sich „reingearbeitet in die Rolle, in die kleinsten Gesten“, berichtet die Tochter. „Er stand auf der Bühne und hat gesungen, das war schon verrückt, wie er so nah dran war.“ Die Filmleute hätten auch viel mit ihm gemacht, sagt die Mutter. „Er hat andere Zähne bekommen. Das ist schon beabsichtigt, ihm so nah wie möglich zu kommen.“ Der Schauspieler sagte ihr, er müsse in jemanden richtig reinschlüpfen können, da gehöre das dazu. Im Gang sei er ihm auch sehr ähnlich. „In den Liedern versucht er, ihm sehr, sehr nah zu kommen, ihn zu treffen.“

Conny Gundermann verrät noch: „Bei den Liebesszenen habe ich mich mit Absicht nicht blicken lassen.“ Und die Tochter: „Die sind dann ja so aufgeregt.“ Und die Tochter über den Hauptdarsteller: „Er verkörpert meinen Vater. Das ist für ihn merkwürdig und das ist für mich auch merkwürdig.“ Genauso, dass er jemanden verkörpert, den viele noch erlebt haben. „Das ist eine schwere Rolle.“ Es gebe viele Leute, die genau wüssten, wie Gerhard Gundermann war.

Inzwischen sind sich die beiden Frauen und der Schauspieler so nahe gekommen, dass sie ihn nach Hoyerswerda mitbringen und in das Bühnenprogramm zum 20. Todestag einbinden. Alexander Scheer wird von Conny Gundermann als Überraschungsgast angekündigt und liest einen Text vom Zwiespalt ihres Mannes: den Jobs in der Kohle und abgebaggerten Dörfern.

Die Mutter singt mit den Liedgefährten, die bereits zum 60. Geburtstag von Gundermann ein Programm zusammengestellt haben: „Wie wir uns gern an ihn erinnern“. Sie singen von „Hoywoy“ und der „blassen Blume“ und werden bejubelt. Die Tochter hat junge Liedermacher mitgebracht. Sie trägt „Atlantik City“ vor, ein Lied, das ihr sehr am Herzen liegt. „Alles, was du in der Welt austeilst, wird irgendwann zu dir zurückkommen“, sagt sie. Das Lied beginnt mit einem Jungen, der ein Messer kauft. Er gibt es seiner Banknachbarin, weil sie durch den Wald zur Schule muss und Angst hat, aber es wird ihr weggenommen und sie haben es nicht mehr in der Hand, ob damit ein Verbrechen verübt wird. Auch Linda schreibt Songs und lernt seit zwei Jahren Gitarre. Die Lieder von ihrem Vater werden in Sprachen wie Holländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Ungarisch übersetzt. Gerade haben sich 15 Liedermacher aus ganz Europa mit dem Verein Gundermanns Seilschaft in Großräschen getroffen und zum Abschluss ein Konzert mit den übersetzten Gundermann-Liedern gegeben. Die Lyrikreihe „Poesiealbum“ widmet ihm einen Band.

Axel Prahl als Stasi-Offizier

Der Film von Andreas Dresen wird noch vor der Kino-Premiere in Hoyerswerda gezeigt. Dann will auch Conny Gundermann wieder in die Stadt kommen. „Ich bin da“, sagt sie. Ihre Tochter kann nicht an dem Tag. Beide sind regelmäßig in Hoyerswerda, immer zur „Hoyschrecke“, dem Liedermachertreffen. „Es leben ja unsere Familien hier“, sagt Conny Gundermann. Und ihre Tochter möchte Oma und Opa sehen.

„Von jedem Tag will ich etwas haben“, mit diesem Zitat wirbt der Film. Gundermann sei einer, „der träumt und hofft und liebt und kämpft. Ein Spitzel, der bespitzelt wird. Ein Weltverbesserer, der es nicht besser weiß.“ Seinen Führungsoffizier spielt Axel Prahl, der außerhalb seines Schauspiels auch Gundermann-Lieder singt.

Mutter und Tochter haben den Film schon gesehen. Sie wollen sich nicht weiter dazu äußern. „Wir sind zu nah dran, um was sagen zu können“, erklärt Linda Gundermann, „weil es unsere eigene Geschichte ist“. Aber das sagt sie dann doch noch: „Mein Freund fand ihn ganz großartig.“

Der Film „Gundermann“ von Andreas Dresen kommt am 23. August ins Kino. In der Kulturfabrik Hoyerswerda wird er bereits am 19. August mit dem Regisseur gezeigt. Eine Konzerttour zum Film macht u. a. Station in Dresden am 21.8. und in Senftenberg am 22.8.

zur Startseite