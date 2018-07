Erste Chefin für Berliner Kupferstichkabinett

Berlin. Führungswechsel im Berliner Kupferstichkabinett: Neue Direktorin ist ab November die Kunsthistorikerin Dagmar Korbacher, teilte der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Michael Eissenhauer, am Dienstag mit. Die 43-Jährige folgt auf Heinrich Schulze Altcappenberg, der das Kupferstichkabinett von 2002 bis 2017 leitete. Das 1831 gegründete Kupferstichkabinett ist das größte Museum der Graphischen Künste in Deutschland und zählt zu den vier bedeutendsten Einrichtungen seiner Art weltweit.

Korbacher ist die erste Frau an der Spitze der Einrichtung. Sie studierte Kunstgeschichte, Italienische Literaturwissenschaft und Klassische Archäologie in Eichstätt und Mailand und promovierte 2005. Sie kündigte an, verstärkt um jüngere Besucher werben zu wollen. (epd)

