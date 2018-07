Dresden will den „Mars“ zurück

Dresden. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, hat die Bayer AG zum Verzicht auf die Versteigerung der Statuette „The Dresden Mars“ aufgefordert. „Ich appelliere in aller Eindringlichkeit an das Unternehmen, das sich einen Namen im Kultursponsoring machen will, und an das Gewissen seines Vorstandes“, sagte sie am Freitag.

Es wäre ein „gutes Zeichen“, wenn das Werk des Renaissance-Bildhauers Giambologna (1529 – 1608) nach Dresden zurückkäme, wo es sich mehr als 300 Jahre lang befand. Seit Jahren versuchen die SKD vergeblich, den „Dresdner Mars“ zurückzugewinnen, weil sie für die Geschichte der Sammlungen von enormer Bedeutung ist.

Die Wettiner hatten 1924 die Statue verkauft, die dann später in die Firmensammlung von Bayer gelangte. Die knapp vierzig Zentimeter hohe Bronze ist für die Auktion bei Sotheby’s am 4. Juli in London vorgesehen und mit drei bis fünf Millionen Pfund veranschlagt.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hatten 2006 eine Ausstellung zu Giambologna gemacht und sich damals um das Werk als Dauerleihgabe von der Bayer AG bemüht, jedoch ohne Erfolg. (dpa/SZ)

zur Startseite

Artikelempfehlung Dresden will den „Mars“ zurück Dresden. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, hat die Bayer AG zum Verzicht auf die Versteigerung der Statuette „The Dresden Mars“ aufgefordert. „Ich appelliere in aller Eindringlichkeit an das Unternehmen, das sich einen Namen im Kultursponsoring machen will, und an das Gewissen seines Vorstandes“, sagte sie am Freitag. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/dresden-will-den-mars-zurueck-3966371.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: