Der Kampf um die Ukraine Löst sich die Ordnung des Völkerrechts langsam auf? Eine neue Studie bejaht diese Frage.

Ist der heutige Ukraine-Konflikt nur das Musterbeispiel eines Regionalkonflikts im Zeichen des Übergangs vom unilateralen zum multilateralen Weltsystem von morgen? Um diese Frage kreisen die wichtigen Beiträge im Sammelband „Kampf um die Ukraine“. Eine klare Antwort findet sich darin zwar nicht. Doch die internationale Entwicklung ist gerade erst in ihre Umbruchphase eingetreten, die sich immer mehr von der nach dem Ende des Kalten Krieges vereinbarten internationalen Friedensordnung abzuheben beginnt.

Die ersten Teilantworten sind allerdings hochinteressant, da sie Ausblicke auf die wahrscheinlichen oder möglichen weiteren Veränderungen bieten. Allerdings tauchen sie verstreut über die verschiedensten Beiträge auf, die sich in die Abteilungen „Ringen um individuelle und politische Selbstbestimmung“, „(Geo-) politische Perspektiven und Interessen“ sowie „Wege aus der Krise?“ gliedern.

Worin bestehen diese Teilantworten? Erstens im offenbar langsamen Zurückweichen des Völkerrechts vor dem Primat der Politik revisionistischer Mächte. Zweitens in der erstmals klar ausgesprochenen „Neubewertung der ordnungspolitischen Rolle von Einflusssphären“. Drittens in der Erkenntnis, dass insbesondere die gewaltsame Sezession der Krim durch Russland noch lange nicht, wenn überhaupt, rückgängig zu machen sei. Sie wird mit der Annexion Ost-Jerusalems durch Israel verglichen, für die das Gleiche gelte. Dies wurde formuliert, bevor Präsident Trump diese Annexion durch die Verlagerung der US-Botschaft offiziell anerkannte.

Bemerkenswert sind vor allem die beiden Aufsätze zur amerikanischen Russland- und Ostpolitik sowie der abschließende Beitrag des Völkerrechtlers Prof. Oeter, Mitglied des Ständigen Schiedshofs in Den Haag, über die zukünftige Entwicklung des Völkerrechts. Hier zeigt sich: Die heutige Lage des postsowjetischen imperialen Raumes hat eine lange Vorgeschichte, die durch die inneramerikanische Entwicklung nach dem Anschlag des 11. September 2001 stark beeinflusst wurde.

Umso bedauerlicher und bezeichnend ist, dass der Band keinen einzigen Beitrag über die deutsche Russlandpolitik und keinen Beitrag über die fragwürdige Ostpolitik der EU enthält, stattdessen aber einen äußerst problematischen Aufsatz über Migrationskrisen. Darin werden die durch die Krise hervorgerufenen „Binnenwanderungen“ in der Ukraine und Russland mit der illegalen Einwanderung nach Europa gleichgestellt, um so den Bedeutungsverlust des Nationalstaats zu beweisen. Problematisch vor allem deshalb, weil „mehr als neunzig Prozent der Staaten ... Vielvölkerstaaten“ sind und der damit verbundenen „fast einhelligen“ völkerrechtlichen Ablehnung eines Sezessionsrechtes. Hier wird nicht nur die Krim erwähnt, sondern auch das Kosovo, gegen dessen Abspaltung von Serbien Russland einst vehement protestiert hatte. Der offiziöse Beitrag aus russischer Feder verschenkt allerdings durch seinen propagandistischen Zungenschlag Möglichkeiten zur Korrektur des öffentlichen Bildes im Westen.

Warum vergleicht eigentlich niemand die Annexion der Krim durch Russland mit der viel brutaleren Eroberung Tibets vor einiger Zeit durch China? In beiden Fällen handelte es sich um eine Rückholung ehemaliger Provinzen durch erstarkte revisionistische Mächte. Und im Falle Chinas beschränkt sich heute der Protest nicht nur in Deutschland auf den Empfang des exilierten Dalai Lama durch zweitrangige Politiker. Ansonsten gilt business as usual gegenüber China. Gibt es womöglich auch eigennützige Interessen im erweiterten Westen an einer dauerhaften Verschlechterung der europäischen Beziehungen zu Russland?

Heinz-Gerhard Justenhoven (Hg): Der Kampf um die Ukraine, Nomos-Verlag, 240 S., 44 Euro

