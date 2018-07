Clowns letzte Worte Die komischen Träume eines Spaßmachers von einer besseren Welt. Herkuleskeulen-Intendandt Wolfgang Schaller gibt satirischen Nachschlag.

Wolfgang Schaller © Sebastian Kahnert/dpa

What a wonderful world. Als das Louis Armstrong kehlte, war ich ein Kind, und die Welt war aus Trümmern, und meine Mutter sagte, wenn sie die Kartoffelschalensuppe kochte, nächstes Jahr wird es besser. Und dann träumte ich vom besseren Jahr, und ich landete in meinem Traum auf einer Insel, weil ich die wonderful world suchte, und als ich sie gefunden zu haben glaubte, weil es Preissenkungen gab und die Lebensmittelkarten wegfielen und somit der Hunger, träumte ich mich auf die nächste Insel der Hoffnung. Es war in der Erinnerung eine schöne Zeit, weil wir wussten, dass das nächste Jahr besser wird. Wonderful world, das war der Fleischer, der an der Ecke öffnete und bei dem ich immer in einer Blechkanne Wurstbrühe holen konnte. Früher war’s schöner. War’s früher schöner? Nichts war früher schöner!

Früher war’s schlechter. Neunzig Prozent der Menschen waren früher arm, hungrig, und krank. Sie waren dumm und hässlich. Doch heute sind Milliarden Menschen gut genährt und gesund – und wenn ich mich in der Zirkusmanege umschaue: Einige sind sogar schön. Früher gab’s Mangel. Heute gibt es Überfluss, Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können alles kaufen, was wir brauchen. Wir können sogar alles kaufen, was wir nicht brauchen. Wir sehen gar keinen Grund, von einer neuen Insel zu träumen. Wir gehen lieber im Wohlstandsmüll unter. Wir haben uns den aufrechten Gang erkämpft, um unser Rückgrat heute unter der Last der Einkaufsbeutel zu krümmen. Wir sind so satt. Wir leben in einer Lifestyle-Welt, in der hat das Flüchtlingsschiff Lifeline nichts zu suchen. Mütter mit Kindern, die lieber untergehen sollen, damit sie uns nicht an unsere Schande erinnern: Dass wir reich geworden sind durch ihre Armut. Dass wir mit unserer Maßlosigkeit in unserer Komfortzone an jedem vor Hunger gestorbenen Kind mitschuldig sind.

What a wonderful world? Wir haben Fett angesetzt. Nicht nur am Bauch, sondern im Gehirn. Wohlstand macht hirntot. Wozu noch von einer besseren Welt träumen, wenn wir in der besten aller vorhandenen Welten leben? Sie nicht? Sie gehören zu der Hälfte aller Deutschen, die zu lebenslangem Niedriglohn verurteilt sind? Wenn Sie als alleinstehende Mutter sich mit ihrem Kind keine Fahrt im Vergnügungspark leisten können? Das nennen Sie ökonomischen Rassismus? Dagegen wollen Sie auf die Straße gehen? Protestieren? Wollen Sie wirklich die Friedhofsruhe des Spätkapitalismus stören? Wollen Sie, dass Ihnen ein Gedankenpolizist entgegenspringt und dass Sie ab morgen als links gelten oder als rechts oder in Verdacht geraten, diese Ordnung ungerecht zu finden, weswegen sie laut neuem bayerischen Polizeigesetz schon eine Gefahr für unser Land sind? Wollen Sie wirklich, dass der Masterplan unserer Zukunft nicht mehr in den Hinterzimmern von Banken und Konzernen gezeichnet wird? Denken Sie nicht an so was. Genießen Sie die wonderful world!

Lassen Sie Roboter für sich einkaufen. An Ihre Tür wird eine Drohne klopfen und sagen: Guten Tag, ich bin die Drohne von Amazone, ich bringe Ihnen ein Päckchen. Und Sie antworten: Aber ich habe doch gar nichts bestellt. Und die Drohne wird sagen: Das müssen Sie auch nicht. Wir wissen, was Sie brauchen, bevor Sie wissen, was Sie brauchen. Wir wissen alles über Sie. Und Sie werden sagen: Wonderful world, das ist ja eine Diktatur, die richtig Spaß macht! Was brauchen wir da noch Träume von einer Insel der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit? Was soll da Ihre Mutter noch sagen: Nächstes Jahr wird es besser. Wenn sie weiß, dass es nächstes Jahr schlechter wird? Wozu noch Utopien? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, sagte einst ein großer Staatsmann. Aber wenn man beim Arzt keinen Termin kriegt?

zur Startseite

Artikelempfehlung Clowns letzte Worte What a wonderful world. Als das Louis Armstrong kehlte, war ich ein Kind, und die Welt war aus Trümmern, und meine Mutter sagte, wenn sie die Kartoffelschalensuppe kochte, nächstes Jahr wird es besser. Und dann träumte ich vom besseren Jahr, und ich landete in meinem Traum auf einer Insel, weil ich die wonderful world suchte, und als ich sie gefunden zu haben glaubte, weil es Preissenkungen gab und die Lebensmittelkarten wegfielen und somit der Hunger, träumte ich mich auf die nächste Insel der Hoffnung. Es war in der Erinnerung eine schöne Zeit, weil wir wussten, dass das nächste Jahr besser wird. Wonderful world, das war der Fleischer, der an der Ecke öffnete und bei dem ich immer in einer Blechkanne Wurstbrühe holen konnte. Früher war’s schöner. War’s früher schöner? Nichts war früher schöner! (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/clowns-letzte-worte-3966690.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: