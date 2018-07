Amtswechsel an Sachsens bedeutendster Bibliothek

Dresden. Mit einem Trommelwirbel verabschiedet sich der Generaldirektor der Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Thomas Bürger von seinem Amt: Die Slub erhält den Nachlass des Restaurantkritikers und Autors Wolfram Siebeck, der vor zwei Jahren starb. Neben einer Kochbuchsammlung gehören dazu Briefe und Gourmetkritiken.

Bürger, der Ende des Monats in den Ruhestand geht, wurde am Montag bei einem Festakt im Beisein von Kollegen aus ganz Deutschland gefeiert. Er habe stets die Waage gehalten zwischen der Bewahrung der Originale und der Erschließung digitaler Quellen, hob Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange hervor. Michael Knoche, langjähriger Chef der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek, rühmte Bürger als politisch denkenden Bibliothekar und Strategen mit dem besonderen Talent zu Witz und Selbstironie. Bürger habe den Wissenschaftsstandort Dresden auf einzigartige Weise belebt, so Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden. Mit dem bisherigen Stellvertreter Achim Bonte sei ein idealer Nachfolger gefunden.

Bonte sagte, er übernehme das Amt mit Stolz und Demut. Er sieht die Slub auf dem Weg zu einem „Wissensmarktplatz“, den die Nutzer mitgestalten. (SZ/kgr)

